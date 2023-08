La storia della Cupola di Antonioni e Vitti, da rifugio d’amore a villa dimenticata

La Sardegna è considerata soprattutto per il suo mare cristallino e le spiagge incantevoli, di una bellezza innegabile, ma che non sono le uniche. Esiste una parte di quest’isola, più selvaggia, meno battuta dai turisti con un fascino mozzafiato che incanta chi quasi per caso ci si imbatte. Questo devono probabilmente aver provato Monica Vitti e Michelangelo Antonioni quando sono arrivati sull’isola di Budelli per girare uno dei capolavori del regista, “Deserto rosso”, decidendo di costruire la Cupola, la casa che sarebbe stata destinata a diventare il loro rifugio d’amore.

Un progetto avanguardista

Il merito di aver fatto conoscere a Michelangelo Antonioni quella che poi è diventata Costa Paradiso (che ora fa parte del territorio di Costa Rossa) è tutto di Pierino Tizzoni, il proprietario dell’Isola di Budelli. Grazie all’imprenditore, il regista ha avuto l’occasione di scoprire un luogo speciale e ancora selvaggio. Innamorati del territorio, Monica Vitti e Michelangelo Antonioni, che in quegli anni facevano coppia fissa anche nella vita privata, hanno scelto di costruire la loro residenza estiva, lontano dai riflettori.

Il progetto è stato affidato a Dante Bini che la Vitti aveva conosciuto qualche anno prima e che è considerato uno degli architetti più importanti del Novecento. Il suo genio, infatti, lo ha spinto a concepire un metodo di costruzione che con la Cupola ha preso il via e che dal 1970 ad ora ha ancora un grande successo a livello mondiale. L’innovazione della casa sta tutta nella sua edificazione. Bini, infatti ha voluto realizzare la cupola con un’unica gettata di cemento, che poi è stata sollevata e gonfiata grazie a una camera d’aria. Attualmente ci sono circa 1500 edifici costruiti con questa tecnica in tutto il mondo perché ha il vantaggio di un impatto ridotto sull’ambiente.

Una casa dal valore storico e architettonico

La dimora commissionata negli anni ’70 nonostante la sua bellezza è stata frequentata dalla Vitti e da Antonioni solo per un breve periodo. Una volta che la loro storia d’amore è terminata anche l’abitazione è stata abbandonata, dopo aver visto al suo interno personaggi illustri come Tonino Guerra, Andrej Tarkovskij e Sergio Vacchi.

La piccola villa prende il suo nome proprio dalla caratteristica forma a cupola che si integra con il territorio perché è stata realizzata con materiali provenienti direttamente dal suolo sardo come ad esempio il rivestimento esterno. Questo è caratterizzato da un impasto formato da intonaco e frammenti dei rosei cristalli, parte integrante della roccia locale. L’interno è composto da cinque stanze e quattro bagni, tutti spazi luminosi e ampi, collegati da una scala di rocce di granito che parte dal soggiorno.

La Cupola e i tentativi di recuperarla

La casa che può essere considerata una vera e propria opera d’arte rappresenta l’essenza dell’architettura contemporanea, tanto che il famoso architetto olandese Rem Koolhasse curatore della XIV Biennale di Architettura di Venezia nel 2014 l’ha definita una delle migliori architetture degli ultimi cento anni.

È una vera e propria testimonianza della storia del cinema italiano perché ha ospitato personaggi celebri e nel 2015 il Ministero dei Beni Culturali, riconoscendone il valore culturale l’ha vincolata per tutelarla e salvaguardarla. Questo non ha impedito però che la sua struttura originaria oggi versi in uno stato di degrado. La villa suscita l’interesse degli amanti dell’architettura e del cinema sia italiano che straniero, per questo nel 2020 l'associazione “De Rebus Sardois” ha lanciato una petizione sulla piattaforma Change.org per la valorizzazione dell’opera cui ha fatto seguito la candidatura nel Censimento dei Luoghi del Cuore del FAI. Così facendo si vuole riportare l’attenzione verso un bene che ha un grande valore, sia storico che artistico.