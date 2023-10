Tutti i segreti della casa di “Friends”: 8 curiosità che in pochi conoscono

La notizia della morte di Matthew Perry ha commosso e colpito in ogni angolo del pianeta, ma è inevitabile che le emozioni più forti siano state vissute dai fan della serie tv “Friends” di cui l’attore è stato uno dei grandi protagonisti.

Il personaggio di Chandler a cui ha prestato il volto per ben dieci stagioni ha divertito con le sue battute pungenti e la storia d’amore con Monica.

Poche ore dopo il triste annuncio della sua scomparsa, mazzi di fiori, bigliettini e candele sono comparsi di fronte alla famosa casa della serie che si trova a New York, per la precisione nel West Village, all'angolo tra Bedford Street e Groove Street. Si tratta degli esterni che si notano nelle puntate di “Friends”, mentre gli interni sono stati ricreati in studio a Los Angeles.

Chi si è appassionato a questi sei personaggi conosce probabilmente molti dettagli dell’abitazione in cui si svolge gran parte degli episodi, il celebre appartamento di Monica, ma in realtà esistono dei particolari curiosi che possono essere sfuggiti e che aiutano a guardare “Friends” sotto un’altra luce.

Tutti hanno vissuto nella casa dall’iconica porta viola

L’appartamento di Monica e Rachel è il fulcro della serie in cui i protagonisti trascorrono la maggior parte del tempo, ma non tutti sanno che all’interno di quelle quattro mura ci hanno vissuto praticamente tutti i protagonisti della serie.

Oltre ovviamente a Monica e Rachel, anche Phoebe viveva lì perché per un periodo è stata la coinquilina del personaggio interpretato da Courteney Cox. Prima di lei però anche Ross ha trascorso del tempo nell’appartamento appartenuto alla nonna. In particolare da adolescente, quando frequentava lezioni di ballo nella zona.

Infine, anche Joey e Chandler sono stati nella casa quando si sono scambiati le abitazioni con Monica e Rachel a seguito di una scommessa e poi solo Chandler quando si è fidanzato e sposato con Monica.

Il numero dell’interno cambia nel corso della serie

Durante il corso delle stagioni il numero dell’interno dell’appartamento di Monica e Rachel cambia. Inizialmente era il numero 5, poi nel corso dello show molti fan hanno fatto notare agli sceneggiatori che era impossibile che un appartamento ai piani alti avesse un numero così basso, da quel momento l’interno è diventato il 20.

Una cornice messa per sbaglio e diventata iconica

La prima cosa che viene in mente quando si pensa all’appartamento in cui hanno vissuto le protagoniste interpretate da Jennifer Aniston e Courteney Cox è la cornice dorata attorno allo spioncino. In realtà non è stata messa lì per una scelta degli scenografi, ma per una casualità. Inizialmente era la cornice di uno specchio. Uno dei tecnici però, dopo averlo rotto, aveva appeso i resti allo spioncino momentaneamente, salvo poi accorgersi che stava bene lì dov’era. Da quel momento è diventato un tratto distintivo della casa.

L’enorme finestra

Il salone dell’appartamento di Monica e Rachel è illuminato da un’enorme finestra, il luogo da cui i sei amici spiano spesso il vicino di casa, conosciuto come “l’uomo nudo”. In realtà all’inizio quella finestra doveva essere molto più piccola e non occupare l’intera parete.

L’arrivo delle tende dalla seconda stagione

Rimanendo in tema di finestre, i fan più accaniti ricorderanno come durante la prima stagione non ci fossero le tende apparse solo a partire dalla seconda in poi. Il motivo di questa assenza è legato a problemi di budget. Inizialmente la serie non aveva infatti ottenuto il successo che ha poi avuto in seguito, di conseguenza gli investimenti non prevedevano altri arredi.

Il balcone che non ci dovrebbe essere

Il balcone dell’appartamento è stato spesso al centro di scene divertenti e romantiche, ma in realtà quando viene inquadrato il condomino dall’esterno, non esiste. Inoltre sempre vedendo la facciata del palazzo, gli appartamenti dovrebbero avere due scale antincendio, mentre sia quello di Monica e Rachel che quello di Chandler e Joey ne hanno una sola.

Il frigo funziona davvero

In molti set, gli elettrodomestici sono solo di scena e non funzionano, tranne nel celebre appartamento di Friends. Qui infatti il frigorifero funzionava perfettamente, anzi il cast conservava al suo interno le bevande che consumava tra una scena e l’altra.

L’armadio segreto

I fan conoscono benissimo il personaggio di Monica e quanto fosse maniaca dell’ordine in casa. Tranne in un posto, perché nell’armadio a muro era come tutti gli essere umani: disordinata. La porta dell’armadio rimasta chiusa per tutta la serie, si è conquistata un episodio a parte, in cui ne viene svelato il contenuto. In realtà, quella porta non era mai stata aperta nel corso delle stagioni, perché veniva utilizzata dalla troupe per uscire ed entrare nel set.