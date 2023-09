Dolce&Gabbana scommettono sull’immobiliare: come saranno i loro appartamenti extra lusso

Sono i portavoce del made in Italy per quanto riguarda la moda: Dolce&Gabbana sono tra gli stilisti italiani più apprezzati all’estero. Il loro stile inconfondibile non si ferma solo al mondo del fashion però, i due porteranno l’estro e il gusto italiano anche nell’immobiliare.

Domenico Dolce e Stefano Gabbana, faranno un’incursione nelle case di lusso partecipando alla costruzione del grattacielo residenziale che include un hotel a 5 stelle nel centro di Miami, che verrà realizzato entro il 2027. L’edificio all’888 di Brickell Avenue sarà uno dei più alti della città, con i suoi 90 piani raggiungerà un’altezza di 320 metri (il massimo consentito nella località della Florida in base alle direttive della Federal Aviation Admission).

A differenza della maggior parte dei grattacieli che caratterizzano questo posto, realizzati in vetro per riflettere l’azzurro del mare e del cielo, lo skyline di Dolce&Gabbana avrà travi in acciaio nero opaco e sulla sommità ci sarà un’elaborato tetto in avorio a ricordare una corona.

Gli interni interamente disegnati da Dolce e Gabbana

Gli stilisti italiani hanno deciso di lasciare la loro firma non solo sull’ossatura dello skyline, ma anche all’interno degli appartamenti. Le 259 case che comprendono da una a quattro camere da letto e in alcuni casi anche servizi di lusso, verranno vendute chiavi in mano. Questo vuol dire che l’impresa immobiliare incaricata di realizzarli, la JDS Development Group le arrederà a 360° arrivando a includere tutto, perfino gli accappatoi e la biancheria da camera.

Gli interni realizzati da Domenico Dolce e Stefano Gabbana, quindi verteranno su tre gamme di colori: il bianco accompagnato dal marmo Bianco Striata, il nero abbinato al marmo nero Marquina, infine ci saranno appartamenti costruiti in oro con marmo Giallo Imperiale.

Gli inquilini, poi, oltre ai classici servizi presenti nelle dimore di lusso, come bar, ristoranti, palestre, centri benessere e sale riunioni, potranno rilassarsi su una terrazza di 44 metri quadrati e una piscina lunga circa 14 metri con vista sull'Oceano Atlantico, sulla baia di Biscayne e su Miami Beach.

Il costo degli appartamenti si aggira sui 3,5 milioni di dollari, ma le proprietà più costose potranno arrivare fino a 35 milioni di dollari.

La moda sempre più appassionata al mondo immobiliare

La passione di Dolce&Gabbana non si limiterà solo a Miami, infatti i due stilisti hanno intenzione di realizzare progetti simili a Marbella in Spagna e alle Maldive. Entrambi si erano interessati all’immobiliare già due anni fa, quando avevano lanciato la linea di mobili, di articoli per la casa e tessili chiamata Dolce&Gabbana Casa e che immancabilmente verranno sfruttati per arredare ciascuna delle proprietà.

I residenti di 888 Brickell, non saranno gli unici a vivere all’interno di un’abitazione resa esclusiva dalla bravura di una delle coppie più famose del mondo della moda. Tra gli altri brand che hanno deciso di avvicinarsi a questo mondo c’è anche Giorgio Armani che nel suo grattacielo offre agli inquilini anche la possibilità di sfruttare una spiaggia privata. Stesso discorso per i marchi automobilistici Bentley e Porsche, che hanno dato vita a una serie di grattacieli lungo la costa dello stato.

Di sicuro la collaborazione tra settore immobiliare e quello degli stilisti o delle automobili permetteranno di realizzare abitazioni dal fascino indiscutibile.