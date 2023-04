Philips presenta AcquaTrio Serie 9000 la nuova aspirapolvere lavapavimenti per una casa sempre pulita

In qualsiasi periodo dell’anno avere un ambiente sano è importante, in particolare in primavera quando pollini e polvere possono incentivare le allergie. Per mantenere l’ambiente pulito e privo di batteri, un aiuto arriva da Philips e da AquaTrio Serie 9000: l’aspirapolvere e lavapavimenti senza filo assicura una pulizia approfondita perché rimuove anche lo sporco più profondo e le macchie.

Casa pulita in pochi minuti

Credit: Philips.it

Con il poco tempo a disposizione non sempre si può effettuare una pulizia approfondita della casa, ma AquaTrio Serie 9000 di Philips è dotata del sistema AquaSpin. La doppia spazzola realizzata in microfibra hi-tech, non solo è morbida e quindi adatta a ogni tipo di superficie come il parquet, ma ha la funzione autopulente che permette di rimuovere lo sposo più ostinato in pochi minuti e con una semplice passata.

Il serbatoio diviso in due, assicura acqua sempre pulita per igienizzare il pavimento e nello stesso tempo grazie al sistema Acqua Diffusion raccoglie quella sporca separatamente per eliminare germi e batteri in pochi minuti.

Tecnologia al servizio della pulizia

Credit: Philips.it

AquaTrio Serie 9000 senza fili, è dotata di una batteria agli ioni di litio che assicura un’autonomia di 25 minuti in modalità Turbo fino a 25 minuti e fino a 45 minuti se scegli solo la modalità aspirapolvere, che raddoppiano se utilizzate anche la batteria aggiuntiva. Lo schermo LCD, poi, è pensato per aggiornare sullo stato della batteria e non solo.

Lo schermo fornisce informazioni anche sul livello di umidità scelto per il lavaggio, che di sicuro sarà approfondito grazie alle luci a Led che illuminano anche i punti più bui.

Leggera e facile da trasportare, puoi scegliere di utilizzare l’apparecchio in semplice aspirapolvere e portarlo sempre con te, perché puoi trasformarlo in un pratico aspirapolvere portatile, perfetto per pulire poltrone, divani o i sedili dell’auto.