airHome, i climatizzatori intelligenti Hitachi assicurano comfort e risparmio energetico

L’estate è ormai alle porte e con il sole e le giornate più lunghe arrivano anche le alte temperature che possono rendere l’aria davvero irrespirabile. Affrontare il caldo e avere un ufficio o un appartamento alla giusta temperatura è possibile con i condizionatori che sono i nostri alleati più affidabili. Per unire efficienza, tecnologia e risparmio energetico, il brand giapponese Hitachi Cooling & Heating presenta la nuova gamma di airHome.

I climatizzatori a pompa di calore sono smart e sempre connessi grazie al Wi-fi di serie, alla geolocalizzazione e alla funzione di purificazione, si adattano a ogni esigenza. Inoltre, sono in grado di rendere l’ambiente gradevole senza costi eccessivi in bolletta perché appartengono alla classe A+++ quando sono in modalità raffreddamento e alla classe A++ quando vengono utilizzati per riscaldare.

Casa fresca e libera dagli allergeni

I condizionatori appartenenti alla gamma airHome sono dotati di un sistema di filtrazione dell’aria e dalla funzione FrostWash che consente di ottenere la pulizia profonda delle alette dello scambiatore, neutralizzando il 91% di batteri e l’87% di muffe che si depositano all’interno del climatizzatore. In questo modo non solo potrai respirare aria pulita, ma il climatizzatore manterrà intatte le sue prestazioni e ridurrà i consumi, perché i filtri privi di sporco limiteranno il consumo energetico.

A queste caratteristiche va aggiunto il filtro ViroSense Z1 che purifica e impedisce la diffusione dei germi, batteri e virus fino al 99%.

A supporto del filtro, c’è l’innovativo AQtiv-Ion che elimina gli inquinanti presenti nell’aria attraverso un processo di ionizzazione. Il condizionatore pensa alla tua salute anche da spento perché la funzione Mold Guard impedisce l'accumulo di muffe, causa di cattivi odori nei componenti interni del climatizzatore.

airHome, una tecnologia pensata per il risparmio

Il condizionatore è sempre più presente nelle case perché aiuta ad avere un ambiente fresco in estate e a essere circondati dal calore in inverno, ma bisogna utilizzarlo con moderazione e soprattutto acquistare apparecchi che limitino il consumo elettrico. Tra questi la gamma airHome è quella che fa per te perché la funzione Power Safe, limita in automatico il consumo di energia del climatizzatore quando ci sono altri apparecchi in funzione.

L’unità interna è inoltre dotata di sensore Smart Eco: dopo venti minuti senza rilevare persone in una stanza, il sistema riduce la potenza e passa alla modalità risparmio energetico.

Infine, grazie al sensore di presenza SleepSense, airHome adatta automaticamente la temperatura interna dell’ambiente quando ci si addormenta e, in base alla stagione, aumenta o diminuisce gradualmente la temperatura. In questo modo garantisce il comfort ideale riducendo il consumo di energia.

Condizionatore intelligente con connessione e controllo totale

La gamma airHome integra il Wi-Fi di serie ed è sempre connessa. L’app airCloud Home garantisce il collegamento con tutti i dispositivi mobili e la gestione totale e intelligente del climatizzatore anche attraverso il controllo vocale di Alexa e Google Home.

Il condizionatore dotato di geolocalizzazione Smart Geo Fence, che è una funzione esclusiva di Hitachi, connette il climatizzatore allo smartphone rilevando la presenza dell’utente nel raggio di 500 metri in uscita e di 10 km in entrata. Così facendo avendo la posizione precisa, lo smartphone regola in automatico l’accensione, lo spegnimento e la temperatura del climatizzatore e si avrà un sicuro risparmio energetico. Il condizionatore si accende da solo al tuo arrivo in casa e si spegne quando ti allontani così da ridurre i consumi.

Inoltre, dall’app, con la funzione Energy Cost Estimator, è possibile monitorare i consumi con dettaglio giornaliero, settimanale o mensile.