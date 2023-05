Come scegliere la migliore friggitrice ad aria: tutti gli elementi da valutare

Se volete cucinare evitando l’aggiunta di grassi, ma senza rinunciare al gusto, allora è importante saper scegliere la migliore friggitrice ad aria. Con questo elettrodomestico, infatti, riuscirete ad ottenere lo stesso risultato della frittura classica, ma molto più leggera.

Il vantaggio è che al suo interno potete cucinare tutto quello che volete, dalle patatine, ai supplì fino alla carne, molto dipende dalla friggitrice ad aria che sceglierete e dalle funzioni incluse.

In ogni caso le ricette da realizzare sono davvero tante, quindi non resta che dare libero sfogo alla fantasia e capire come scegliere le migliori friggitrici ad aria.

Come funzionano le migliori friggitrici ad aria

A differenza di quelle classiche, le friggitrici ad aria cuociono grazie al calore (può arrivare fino a 200°) che circola all’interno del cestello attraverso una ventola che muove l’aria rapidamente per assicurare uno scambio di calore maggiore.

Il loro funzionamento è molto simile a un forno ventilato con una potenza minore, ma con il vantaggio di cuocere uniformemente i cibi ed eliminare l’umidità in modo da renderli più croccanti.

Molti modelli non utilizzano grassi, in altri invece c’è bisogno di un cucchiaio di olio, anche perché i modelli di ultima generazione sono diventati dei veri e propri apparecchi multicooker in grado di cuocere più pietanze contemporaneamente.

La capienza è importante per scegliere la migliore friggitrice ad aria

Quando si sceglie la migliore friggitrice ad aria è importante valutare l’utilizzo che se ne fa e soprattutto le persone che ne usufruiscono, perché in base a questi aspetti se ne può valutare la capienza.

Le airfryer da due litri sono pensate per due persone, mentre i modelli più grandi arrivano fino a 4-5 litri e sono adatte a circa 4 persone. Queste ultime poi, a volte sono dotate di un separatore che permette di cuocere nello stesso momento diverse ricette.

Potenza e consumi energetici: due dettagli non secondari

La potenza delle friggitrici ad aria non è meno importante durante la scelta. È un elettrodomestico che produce calore, di conseguenza c’è un consumo energetico a tutti gli effetti. Questo stesso consumo può andare da un minimo di 1500 a un massimo di 2mila watt: maggiore sarà la potenza e più intensa sarà la velocità della friggitrice, senza dimenticare che a beneficiarne sarà anche la cottura.

Diverso è il discorso della cosiddetta “potenza assorbita”: il consumo va tenuto sotto controllo, visto che le friggitrici sono elettrodomestici che producono calore, come se fossero un forno o una stufa elettrica.

Non sottovalutare mai i materiali

Il materiale è un altro dettaglio che può fare la differenza quando si scelgono le migliori friggitrici ad aria. La plastica è una delle opzioni più comuni, ma dovete capire se la resistenza va di pari passo con la leggerezza e maneggevolezza. L’acciaio potrebbe essere una valida alternativa, molto più duraturo e in alcuni casi sicuro. Fondamentale è anche la robustezza della maniglia del cestello, visto che si tratta di un accessorio che viene inserito e tolto di continuo, dunque si potrebbe danneggiare facilmente.

La pulizia può fare la differenza

La pulizia della friggitrice ad aria va valutata con la massima attenzione. Quando ne dovete scegliere una, è consigliabile verificare quali sono le parti di questo elettrodomestico che si possono pulire con maggiore facilità. Il lavaggio dovrebbe essere semplice, in particolare quello del cestello, ma anche pratico per far sì che ogni componente della friggitrice si conservi a lungo e soprattutto integro.

