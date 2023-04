Condizionatori Beko Linea EvolutioPro: gli alleati per riscaldare e rinfrescare casa

L’estate è sempre più vicina e con lei stanno per tornare il sole, le belle giornate e le temperature alte. Per avere un ambiente con la giusta temperatura tutto l’anno i condizionatori sono l’alleato insostituibile, basta utilizzarli nel modo gusto.

Gli apparecchi sono anche l’alternativa alle stufe elettriche in inverno perché sono molto più convenienti dei termoventilatori e dei ventilatori in estate.

Beko offre un’ampia gamma di condizionatori a parete mono e multisplit grazie alla gamma EvolutioProRange.

Confort e risparmio con i condizionatori

La gamma è formata da una serie di apparecchi dalle linee essenziali e dalle dimensioni compatte, dotati di un pannello frontale bianco che si integra in ogni ambiente. Il modello, poi, appartiene alla classe energetica A+ e superiore, in questo modo consumano meno energia con un minore impatto sull’ambiente e costi ridotti in bolletta.

I modelli della gamma EvolutioProRange sono semplici da utilizzare, ma soprattutto smart perché hanno ottime prestazioni sia con temperature esterne di +50° C in modalità raffrescamento e di -20° C in modalità riscaldamento.

I condizionatori Beko dispongono del trattamento Gold Guard che permette di migliorare l’efficienza di riscaldamento riducendo la frequenza di esecuzione dei cicli di sbrinamento. L’esclusivo trattamento è anti corrosione ed è quindi in grado di resistere all’aria salmastra, alla pioggia e agli altri elementi corrosivi, garantendo quindi anche durata ed affidabilità del prodotto. Grazie alle ultime ricerche in campo ambientale e tecnologico, il gas utilizzato per i nuovi climatizzatori Beko è il fluorurato R32 che risulta garantire un impatto meno invasivo nell’atmosfera e agisce in linea con quelle che sono le normative europee di riferimento. Questo gas offre inoltre una maggiore efficienza energetica, una gestione semplificata e non da ultimo a questo punto anche un minor impatto sul nostro pianeta.

Non solo condizionatori, anche purificatori

L’aria in casa a volte può avere residui di inquinamento e allergeni, ma i condizionatori della gamma EvolutioProRange di Beko sono dotati di diversi filtri:

Filtro ad alta densità trattiene la polvere

Filtro ai carboni attivi elimina gli odori

Filtro catalitico a freddo

Il risultato è una casa più pulita e un ambiente più sano.

Facili da utilizzare e smart

I condizionatori devono essere facili da utilizzare e i modelli della gamma EvolutioProRange di Beko, racchiudono in sé questa caratteristica. Gli apparecchi possono essere utilizzati con un semplice click e con il supporto dell’app HomeWhiz di Beko che ti permetterà di controllare e monitorare in qualsiasi momento il condizionatore anche quando sei fuori casa. A questa funzione si aggiungono i controlli vocali che ti permetteranno di trovare la casa fresca al ritorno dopo una lunga giornata sotto il sole.