Più gusto alle buone abitudini con i nuovi frullatori Electrolux Sports Blender Create

Idratarsi è la prima regola per stare bene e questo vale sia in inverno che in estate. Bere la giusta quantità di liquidi durante la giornata è fondamentale, ma non c’è solo l’acqua! A dare benefici, vitamine e sali minerali ci sono anche spremute, smoothie o se vogliamo regalarci una piccola coccola anche un gustoso frullato.

Spesso capita di preferire bevande già pronte, ma i benefici di quelle fatte in casa non hanno paragone e con i frullatori puoi realizzare tutto quello che vuoi in pochi minuti. Se sei alla ricerca di apparecchi pronti ad accompagnarti durante una pausa tra un impegno e l'altro, Sports Blender Create 3 e Compact Blender Create 4 della Electrolux fanno al caso tuo. Perfetti anche se hai deciso di rimetterti in forma dopo gli eccessi delle feste, gli ultimi arrivati nell’azienda svedese, leader nel settore degli elettrodomestici da più di 100 anni, contribuiscono a uno stile di vita migliore.

Il brand infatti, si dedica a esperienze legate al gusto, alla cura dei tessuti e al benessere per milioni di persone, con l’intento di essere all’avanguardia nella sostenibilità e i frullatori sono il chiaro esempio della filosofia che guida il marchio. Alleati perfetti in casa o fuori vediamo le caratteristiche principali dei frullatori.

Electrolux Sports Blender Create 3 il frullatore minimal

Il tratto distintivo del frullatore Sports Blender Create 3 è la versatilità. Il modello ha una base compatta e un pulsante touch che permette di scegliere la potenza in base alla consistenza che desideri ottenere. Se premi in modo prolungato otterrai preparati lisci e cremosi, invece se effettui una pressione veloce e ravvicinata puoi sminuzzare il ghiaccio e gli alimenti più duri.

Electrolux Sports Blender Create 4 perfetto per ogni bevanda

Gli accessori sono il punto di forza del frullatore Electrolux Sports Blender Create 4. Oltre alle due bottiglie da 600 ml e a quella da 300 ml, avrai a disposizione una caraffa di vetro per portare direttamente in tavola frullati o smoothie appena preparati.

Il motore e le lame efficienti ti permettono di tritare direttamente nel barattolo chicchi di caffè, noci, frutta secca e tutto ciò che ti serve per arricchire le tue bevande così da renderle ancora più golose.

Per rispettare in pieno i tuoi gusti, poi, puoi regolare la potenza su due diverse velocità a cui si aggiunge anche la funzione Pulse, per avere singoli impulsi alla massima velocità.

Performance straordinarie con i frullatori Electrolux

Realizzare frullati o smoothie che rispecchiano in pieno i tuoi gusti è davvero semplice grazie alle lame TruFlow, che assicurano performance straordinarie nel raggiungere consistenze cremose e vellutate. Questo è vero non solo quando si preparano bevande e milkshake, ma anche quando si realizzano pasti caldi come le vellutate, i passati di verdura o tutti quei piatti che accompagnano i bambini durante la fase dello svezzamento.

Inoltre, è possibile ottenere anche una perfetta triturazione del ghiaccio per chi preferisse aggiungere una nota di freschezza alla propria bevanda o realizzare cocktail.

Il design minimal ed essenziale è concepito per adattarsi perfettamente anche alle cucine piccole perché i frullatori hanno un ingombro minimo. Infine, puoi portare ovunque le bevande appena preparate grazie alle capienti bottiglie rimovibili dotate di coperchio, perfette per essere riposte nella borsa o nello zaino prima di uscire.