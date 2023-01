Casa connessa e intelligente con gli elettrodomestici Siemens e Home Connect

La casa è il luogo in cui ti rifugi e arredi per renderla in grado di rispondere alle tue esigenze. Mobili ed elementi d’arredo hanno un ruolo centrale, ma negli ultimi anni la tecnologia ha assunto un ruolo fondamentale pronta a migliorare la qualità della vita nell’abitazione.

Quella che comunemente viene definita Smart Home unisce design e tech per rendere lo spazio in casa più funzionale e nello stesso tempo favorire il risparmio energetico. Tra le aziende leader nel settore degli elettrodomestici, Siemens da tempo ha anticipato questa tendenza offrendo ai suoi clienti un appartamento sempre più sicuro ed efficiente.

Gli elettrodomestici sempre più smart

L’azienda tedesca fondata da Werner von Siemens più di 165 anni fa, in ogni elettrodomestico che realizza ha ancora ben chiaro il motto del suo fondatore: “Il progresso al servizio dell’umanità”. Gli apparecchi del brand che vanno dalla cottura, al lavaggio alla conservazione dei cibi hanno un design lineare e pulito che si sposa alla perfezione con funzioni tecnologiche avanzate. Il risultato? Apparecchi eleganti e allo stesso tempo in grado di accompagnarti in ogni attività in casa, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita.

Gli elettrodomestici Siemens rispondono in pieno al concetto di Smart Home perché sono dotati di Home Connect. Il sistema permette di collegare gli apparecchi al WiFi e una volta scansionato il QR code è possibile collegarli all’app dedicata e utilizzarli anche da remoto. Un aspetto che di sicuro rivoluziona il modo di concepire la casa perché permetterà di avere piena libertà risparmiando tempo e ottimizzando i consumi.

Cucinare sarà semplice e divertente con la funzione Home Connect

La cucina diventerà il regno non solo degli appassionati dei fornelli, ma anche di chi non è un vero esperto. Con lo smartphone è possibile regolare i tempi e le temperature del forno ricevendo una notifica quando il piatto è pronto.

Dai dolci agli arrosti, quando cucini è possibile che rimangano odori persistenti, basta allineare il piano cottura e le cappe aspiranti Siemens e con pochi tap, direttamente dallo smartphone puoi controllare la potenza di aspirazione ed eliminare gli odori.

Efficienza e riduzione degli sprechi

L’applicazione Home Connect consente l’accesso immediato a tutte le informazioni principali dei singoli elettrodomestici, in qualsiasi momento, anche quando sei fuori casa. Con la sua gestione intuitiva collegare gli elettrodomestici Siemens agli assistenti vocali, agli smartwatch, oppure far partire gli elettrodomestici sulla base dell’energia accumulata grazie ai sistemi fotovoltaici dei partner Home Connect sarà un gioco da ragazzi.

Il risultato è la possibilità di ridurre gli sprechi controllando gli ingredienti presenti nel frigorifero e decidere a quale temperatura conservarli. Gli elettrodomestici Siemens ti accompagnano anche nella pulizia delle stoviglie perché segnalano quando è terminato il programma di lavaggio della lavastoviglie, se è necessario ricaricare il sale e il brillantante o quando le pastiglie stanno per terminare.

Non solo cucina, Siemens è l’azienda ideale per avere un guardaroba sempre pulito e impeccabile grazie all’app in cui è presente un programma che consente di far dialogare la lavatrice con l’asciugatrice per ottenere solo i migliori risultati di asciugatura. La lavatrice comunica all’asciugatrice le indicazioni sul bucato in modo che l’apparecchio imposti automaticamente il corretto programma di asciugatura.

Con la Home Connect potrai prenderti cura degli elettrodomestici Simens sfruttando il servizio di diagnostica da remoto, infatti, un esperto può accedere online all’apparecchio, identificare la causa del problema e dare consigli precisi su come procedere. Oppure, potrà inoltrare tutti i dati necessari al centro di assistenza tecnica di zona per un intervento a domicilio.