Polti presenta Vaporella Next la nuova gamma di ferri da stiro per risultati eccellenti su tutti i tessuti

Il ferro da stiro è un elettrodomestico che non può mancare in casa perché permette di avere vestiti e abiti sempre impeccabili. Anche se stirare non è tra le attività preferite, ci sono degli apparecchi che posso rendere questa attività più piacevole. Un esempio sono le caldaie Polti della linea Vaporella Next che con la piastra brevettata e le funzioni Eco, Turbo e Steam Pulse, rendono l’apparecchio il top di gamma perfetto per il guardaroba.

Next sta appunto per “next level”, un livello di stiro avanzato per ottenere risultati eccellenti senza sforzo, inoltre, hanno un sistema di pulizia Calc Cleaning e una stiratura rapida e perfetta. Il design made in Italy coniuga la potenza con la compattezza per un apparecchio moderno e di stile.

La nuova gamma Vaporella Next

La gamma Vaporella Next è composta da cinque modelli che si differenziano per caratteristiche tecniche e colori, ma sono tutti accomunati da una dall’autonomia illimitata pensata per assicurare lunghe sessioni senza interruzioni. A questo si aggiunge l’innovativa piastra arrotondata con tecnologia brevettata 360° Fluid Curve, che permette di stirare con grande facilità in tutte le direzioni, anche all’indietro, oltrepassando ostacoli come bottoni, colletti e tasche.

Non avrai più limiti, potrai stirare ogni tipo di tessuto anche quello più difficile come il lino e il jeans, in modo semplicissimo grazie alla funzione TURBO che potenzia la fuoriuscita del vapore. Inoltre, la funzione Steam Pulse è pensata per far uscire il vapore a intervalli regolari senza dover premere alcun tasto, così da poter stirare anche in verticale.

Design accattivante e risparmio energetico

Prendersi cura dell’ambiente e ridurre i consumi è il desiderio di molto, e con la gamma Vaporella Next la funzione ECO ti permette di risparmiare il 26% di acqua ed il 29% di energia. Non solo risparmio di energia e di acqua, ma anche sicurezza in casa: Polti Vaporella Next si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività.

Il design accattivante progettato in Italia unisce bellezza estetica e praticità d’utilizzo, la Vaporella Next, ha una chiusura blocca ferro e dei ganci laterali avvolgicavo che permettono di trasportarla in maniera comoda e riporla facilmente in tutta sicurezza.