Regali Festa della mamma 2023: i device più utili e sorprendenti

La Festa della Mamma è l’occasione per trascorrere del tempo in sua compagnia e dimostrarle tutto l’affetto. Come ogni anno cade la seconda domenica di maggio e quest’anno potrete festeggiarla il 14. Oltre ad organizzare diverse attività, è importante anche farle un dono speciale che la faccia sentire unica e che rispecchi le sue passioni.

Non avete idee? Ecco alcuni spunti per rendere il suo tempo in casa di qualità in base al vostro budget.

Regali per chi ha un budget sotto i 100 euro

Anche se non si ha a disposizione un budget alto, è possibile fare alla mamma un regalo che la farà felice.

Per la mamma che ama leggere Kindle

La mamma che ama leggere a lungo e senza distrazioni, che adora ritagliarsi momenti di relax immergendosi in avventure sempre nuove liberando la fantasia, non saprà resistere a Kindle, ora disponibile con uno schermo potenziato ad alta risoluzione, il doppio dello spazio di archiviazione, la ricarica USB-C e una batteria a lunga durata.

Grazie alla luce frontale integrata e alla nuova modalità scura è possibile leggere comodamente all’aperto o al chiuso e in qualsiasi momento della giornata, anche di notte, potendo facilmente invertire il colore del testo sullo schermo, per una lettura più piacevole. Kindle è, inoltre, realizzato con il 30-75% di plastica riciclata e il 90% di magnesio riciclato, per una Festa della Mamma all’insegna della sostenibilità!

Per la mamma organizzata: Echo Dot e Echo Dot con orologio

Per la mamma super organizzata che vuol sempre sapere che ora è, e che concepisce la casa come una “smart home” piena di comfort ed efficienza tecnologica, Echo Dot e Echo Dot con orologio sono i must! Sono loro infatti i più potenti di sempre: vantano un nuovo sensore di temperatura, controlli gestuali, display LED e audio migliorato. L’architettura audio presenta un altoparlante full-range personalizzato, con l’escursione più elevata di qualsiasi altro Echo Dot, per garantire suoni nitidi e bassi fino a due volte più profondi. Inoltre, Echo Dot con orologio è dotato di un’aggiornata tecnologia LED ad alta densità che rende le informazioni chiare e visibili a colpo d’occhio. Così efficienti che, non solo la mamma, ma tutta la famiglia finirà per amarli!

Per le mamme che amano il cinema: Fire TV Stick 4K Max

Mamma appassionata di cinema e serie TV? Allora la Festa della Mamma è l’occasione perfetta per organizzare una maratona sul divano con popcorn alla mano, entrando in un modo di intrattenimento senza limiti con Fire TV Stick 4K Max, la migliore chiavetta Amazon per lo streaming. Davanti al piccolo schermo sarà come trovarsi al cinema, grazie alla risoluzione in 4K Ultra HD e al nuovo processore Quad-core da 1,8 GHz: Fire TV Stick 4K Max ha, infatti, il 40% di potenza in più, le app si avviano più velocemente e la navigazione tra le app e nella ricerca di contenuti è più fluida. I colori sono vividi e realistici con Dolby Vision, HDR 10, HDR10+ e grazie all’audio Dolby Atmos l’atmosfera sarà ancora più avvolgente per una serata rilassante e divertente, da vivere tutti insieme in famiglia.

Idee regalo per chi ha un budget inferiore ai 200€

Se avete a disposizione un budget più alto, allora ci sono tante idee per fare un regalo indimenticabile alla Festa della Mamma.

Per la mamma tech: Fire TV Cube

Fire TV Cube, il lettore multimediale per lo streaming di Amazon più veloce e all’avanguardia di sempre, è potente e insuperabile, proprio come l’amore di una mamma. Grazie al nuovo processore octa-core da 2,0 GHz, è possibile avviare e navigare rapidamente tra le app e il supporto Wi-Fi 6E incluso offre uno streaming fluido, mentre gli ingressi aggiuntivi permettono di collegare altri dispositivi e controllarli con la voce. Inoltre, include il supporto per il 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e audio Dolby Atmos immersivo, l’ingresso HDMI e il Super Resolution Upscaling per godersi una serata di intrattenimento senza limiti, il giorno della Festa della Mamma e tutto l’anno.

Per le mamme che vogliono essere sempre connesse Fire HD 8

Se si ha in programma una gita fuori porta in vista della Festa della Mamma, il compagno di viaggio che non può mancare è Fire HD 8: più sottile, leggero e veloce del 30% rispetto alla generazione precedente, offre agli utenti un’esperienza di intrattenimento premium, sia a casa che in viaggio. Grazie alle 13 ore di durata della batteria, permette di guardare contenuti in streaming in HD con Dolby Atmos e scaricare video, musica e libri tutto il giorno. Le possibilità di utilizzo sono infinite grazie allo schermo diviso: infatti, è possibile inviare un’e-mail mentre si partecipa a una chiamata su Zoom oppure cercare una ricetta mentre si guarda la propria serie TV preferita. Insomma, è perfetto anche per la mamma multitasking!

Per le mamme che viaggiano spesso: Echo Show 8

Per la mamma in viaggio di lavoro o fuori casa per un impegno improvviso, ecco l’alleato perfetto per rimanere sempre in contatto, soprattutto il giorno della Festa della Mamma: Echo Show 8, con la sua telecamera da 13 MP che inquadra, si muove e regola lo zoom automaticamente, garantisce videochiamate davvero perfette per sentirsi vicini anche se lontani. Con Alexa essere sempre connessi con chi si ama è semplicissimo: basta chiedere di chiamare i contatti che possiedono l'App Alexa o un dispositivo con integrazione Alexa compatibile. Inoltre, Alexa può mostrare sullo schermo HD da 8 pollici con display a colori adattivo di Echo Show 8 le liste di cose da fare e gli appuntamenti della giornata, gli aggiornamenti sulle ultime notizie, il traffico o il meteo, oltre a riprodurre film, serie TV e musica.

Per chi ha un budget tra 350€ e i 200€

Se volete fare un regalo più impegnativo per la mamma che ama la tecnologia e i dispositivi le alternative non mancano.

Per le mamme che vogliono avere tutto a portata di mano: Echo Show 15

Si sa: la mamma è sempre la mamma. Quest’anno, in occasione della sua Festa, renderla felice sarà ancora più facile: Echo Show 15 le permetterà di avere tutto ciò che le serve a colpo d’occhio, ottimizzare l’organizzazione della casa e godersi un intrattenimento senza limiti da qualunque stanza, grazie allo schermo intelligente da 15,6’’ in qualità Full HD (1080p) e Fire TV. Inoltre, utilizzando i widget personalizzabili, come calendari, note e liste di cose da fare, gestire al meglio gli impegni della giornata sarà semplice e divertente. Ad esempio, per la mamma che ama sperimentare in cucina sarà più facile seguire le ricette passo per passo a mani libere, o aggiungere ingredienti alla lista della spesa usando solo la voce, grazie all’assistente vocale di Amazon, Alexa.

Per la mamma che ama prendere appunti quando legge: Kindle Scribe

Cosa hanno in comune mamme lettrici e mamme scrittrici, che non rimangono mai senza un buon libro in borsa o un blocco degli appunti per annotare idee e pensieri? Kindle Scribe! Dotato di display da 10,2 pollici ad alta risoluzione a 300 ppi, è infatti il primo al mondo a presentare tutte le funzioni più amate sia per leggere che per scrivere in comodità e ovunque ci si trovi. È possibile prendere note e appunti su milioni di libri e documenti, creare diari e liste di cose da fare e personalizzare la propria esperienza di lettura grazie alla tonalità della luce personalizzabile, la luce frontale a regolazione automatica e i caratteri anch’essi dalla dimensione regolabile. Oltre a limitare il consumo di carta e inchiostro, Kindle Scribe è realizzato con il 100% di alluminio riciclato e il 48% di plastica riciclata post-consumo, e il suo imballaggio è costituito per il 99% da materiali a base di fibre di legno. Un modo per celebrare la Festa della Mamma e anche la Terra!

Per le mamme che amano la musica: Echo Studio



Le mamme sono le muse ispiratrici di alcune delle più belle e memorabili canzoni nella storia della musica. Oggi, le mamme desiderano poter ascoltare i propri brani preferiti quando vogliono e in ogni momento, e possono farlo grazie a Echo Studio: l’unico altoparlante Echo in grado di creare un campo sonoro immersivo e tridimensionale che avvolge l’ascoltatore con un audio di qualità professionale da qualsiasi direzione. Grazie alle sue prestazioni da sistema stereo hi-fi, ci si può comodamente immergere nella colonna sonora di un film. O ancora, è possibile chiedere ad Alexa di impostare sveglie, controllare i dispositivi per la Casa Intelligente compatibili, annunciare le previsioni del tempo o riprodurre brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi musicali. Insomma, ogni mamma ha la propria musica del cuore, e grazie ad Echo Studio sarà come ascoltarla per la prima volta.