Per gli appassionati di cucina c’è un forno Beko per ogni esigenza

Avere il forno perfetto adatto alle tue esigenze è possibile se ti affidi a Beko che con le sue differenti tipologie di forni è in grado di soddisfare ogni necessità! Grazie alle diverse caratteristiche ed alle molteplici funzioni si adattano ad ogni esigenza, non tralasciando mai l’estetica e stando sempre al passo con la tecnologia.

Forno multifunzione pirolitico con sonda della gamma Beyond Linea Nature

Il forno multifunzione della nuova Gamma Beyond Linea Nature ha un design moderno, tecnologie all’avanguardia e funzioni pensate per facilitare la vita di tutti i giorni, gli elementi che lo rendono un vero alleato per cucinare piatti da veri chef a casa propria. L’alto contenuto tecnologico e l’eleganza si incontrano con il nuovo display TFT da 2,4’’ che è sinonimo di alta intuitività di utilizzo e di un preciso controllo della temperatura del forno. Oltre 80 ricette automatiche lo rendono il perfetto assistente in cucina.

L'innovativa funzione AeroPerfect riduce al minimo la fluttuazione della temperatura per avere ogni piatto cotto alla perfezione dal centro ai bordi. Ispirata all’aerodinamica è in grado di garantire un flusso costante di aria uniforme in tutto il forno. Tutto ciò che serve sarà quindi mettere il cibo nel forno e godersi piatti perfettamente cotti!

Grazie alla funzione di autopulizia pirolitica pulire il forno non è mai stato così semplice. La pirolisi è un metodo di autopulizia che porta la temperatura all’interno del forno a circa 460 °C, carbonizzando tutto lo sporco. Al termine del processo, basta un panno umido per rimuovere velocemente la cenere che si deposita sul fondo.

Quando si hanno le mani occupate, spesso capita di sbattere la porta del forno per chiuderla e di aprirla in modo troppo veloce: con SoftClose e SoftOpen le cerniere speciali presenti ammortizzano la porta in chiusura e apertura.

La sonda per carne presente consente inoltre di misurare la temperatura interna della pietanza, rendendo più semplice ed accurato il controllo del livello di cottura.

Forno multifunzione assistito a Vapore Steamaid

Beko amplia i confini della cottura domestica con il forno multifunzione assistito a vapore della nuova Gamma Beyond Linea Essence: il design elegante, la finitura in cristallo nero e inox e il display LED Direct Access Touch Control enfatizzano le linee moderne e la cura per i dettagli.

L'innovativa funzione AeroPerfect riduce al minimo la fluttuazione della temperatura per avere ogni piatto cotto alla perfezione dal centro ai bordi. Ispirata all’aerodinamica è in grado di garantire un flusso costante di aria uniforme in tutto il forno. Tutto ciò che serve sarà quindi mettere il cibo nel forno e godersi piatti perfettamente cotti!

Servire piatti sani, nutrienti e deliziosi è solo uno dei tanti vantaggi della cottura a vapore SteamAid Cooking. L’immissione di vapore all’interno della cavità del forno fa sì che i lievitati crescano e diventino fragranti e soffici, che le verdure preservino i loro principi nutritivi in cottura; inoltre, è ideale per la cottura di carni di grossa pezzatura, come l’arrosto, per ottenere un risultato dorato all’esterno e succulente all’interno. L’aggiunta del vapore favorisce la cottura dei cibi che mantengono così anche il giusto grado di umidità.

Con la funzione di cottura multivassoio su 3 livelli, grazie al funzionamento della ventola e della sola resistenza circolare, la distribuzione del calore all’interno della cavità è più uniforme. Tale funzione consente di cuocere fino a tre pietanze diverse contemporaneamente, senza mescolare odori e sapori.

La Funzione Booster accorcia i tempi di pre-riscaldamento del forno consentendo di raggiungere la temperatura di 200°C in soli 6 minuti riducendo fino al 35% il tempo necessario per raggiungere la temperatura desiderata del forno.

Attraverso la funzione pre-impostata pulizia a vapore SteamShine, il forno immette vapore all’interno della cavità, una volta raggiunta la temperatura adatta, così da ammorbidire lo sporco e rendere più semplici e veloci le operazioni di pulizia.

Per evitare di sbattere la porta del forno SoftClose rallentata la chiusura dotata di cerniere speciali.

Forno compatto 45 cm multifunzione combinato gamma Beyond Linea Nature

Il forno compatto di Beko è il nuovo forno multifunzione combinato dalle dimensioni compatte della nuova Gamma Beyond Linea Nature che permette di ottenere risultati di cottura da veri chef.

Grazie alla combinazione tra cottura convenzionale e a microonde è possibile preparare piatti saporiti in metà tempo ed energia. La tecnologia a microonde, ideale per risparmiare tempo, viene infatti qui abbinata all’uso di un forno convenzionale così da preparare piatti deliziosi due volte più velocemente e con una frazione del consumo di energia. Il design elegante e le linee moderne vengono enfatizzate dal cristallo nero e dalle finiture in inox antimpronta.

Grazie alle 16 funzioni di cottura disponibili, questo forno consente di soddisfare ogni esigenza: funzioni tradizionali con resistenze, funzioni a microonde e combinate per risultati perfetti in minore tempo. Delle 16 opzioni di cottura totali 6 di cui 1 a microonde e 5 combinate: con questo forno cucinare piatti deliziosi e in poco tempo sarà a portata di tutti.

Ad aiutare nella scelta della modalità di cottura più adatta, il nuovo display LED Direct Access con comandi Touch + manopola dall’estetica accattivante e intuitivo nell’utilizzo: le funzioni sono selezionabili con un solo tocco mentre la manopola centrale permette di impostare con facilità temperatura e tempo della funzione.

La Funzione Booster accorcia i tempi di pre-riscaldamento del forno consentendo di raggiungere la temperatura di 200°C in soli 6 minuti riducendo fino al 35% il tempo necessario per raggiungere la temperatura desiderata del forno.