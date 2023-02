I nuovi forni Beko Beyond: design e tecnologia in cucina

Avere uno stile di vita più sano all’interno delle nostre case, ma che contribuisca anche a rendere il nostro pianeta un posto migliore per le future generazioni: questo è il principio di Beko e della nuova gamma Beyond.

I forni appartenenti a questa linea oltre ad essere belli sono dei veri e propri gioielli della tecnologia. Il rivestimento realizzato in acciaio inox al cristallo nero, si sposa alla perfezione con la nuova cavità che garantisce una distribuzione uniforme del calore su ogni livello.

Ma il tratto distintivo dei forni è la cottura assistita a vapore che assicura un risultato morbido all’interno e croccante all’esterno. La gamma Beyond non è solo questo, a renderla davvero unica è la riduzione al minimo della fluttuazione della temperatura così da avere risultati impeccabile ricetta dopo ricetta. Con questi forni potremo cucinare come i veri chef senza avere la preoccupazione di dover pulire continuamente perché avremo a nostra disposizione la funzione pirolisi in grado di garantire un’igiene impeccabile.

Il forno compatto della gamma Beyond

I forni Beko della nuova Gamma Beyond hanno un alto contenuto tecnologico che si esprime al meglio nel forno compatto multifunzione combinato. Il modello è in grado di unire la cottura convenzionale a quella a microonde per preparare piatti gustosi in poco tempo, risparmiare energia e avere costi in bolletta ridotti.

Il modello con le sue 16 funzioni di cottura consente di soddisfare ogni esigenza, dobbiamo solo scegliere tra i programmi tradizionali, quelli combinati o la funzione microonde e iniziare a cucinare il nostro piatto preferito.

Ma non bisogna essere esperti in cucina per realizzare ricette gustose, se abbiamo a disposizione questo forno. Il nostro assistente personale oltre a un’ampia gamma di programmi ha un display a LED Direct Access con comandi Touch e manopola contraddistinti da un’estetica accattivante e intuitiva allo stesso tempo. Basta un solo tocco per selezionare il programma, mentre la manopola centrale permette di impostare con facilità temperatura e tempo. A questa va aggiunta la funzione Booster che riduce i tempi di pre-riscaldamento del forno consentendo di raggiungere la temperatura di 200°C in soli 6 minuti riducendo notevolmente gli sprechi energetici.

Il cassetto riscaldante: l’assistente irrinunciabile in cucina

Se i nostri ospiti sono in ritardo, se abbiamo bisogno di scaldare il cibo o semplicemente di scongelarlo, la Gamma Beyond Linea Nature di Beko ci mette a disposizione il nuovo cassetto riscaldante. L’apparecchio ci torna utile in più occasioni e diventa il nostro alleato a cui difficilmente potremo rinunciare.

Perfetto per ogni tipo di piatto o ricetta oltre a poter scegliere tra 6 temperature che vanno da un minimo di 30° C a un massimo di 80° C possiamo avere a nostra disposizione ben 6 funzioni:

Defrost

Lievitazione

Tenuta in caldo

Pre-riscaldamento tazze e tazzine

Preriscaldamento stoviglie

Rigenerazione

Il risultato? Piatti impeccabili dal gusto unico in ogni situazione.

L’elettrodomestico si abbina al forno creando un apparecchio non solo bello da vedere, ma anche pratico. L’unione di un forno compatto e un cassetto occupa lo stesso ingombro in altezza di un forno tradizionale incassato a colonna, così da permettere un perfetto allineamento estetico in cucina.