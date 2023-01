Design e capienza: i nuovi frigoriferi side by side PureFlat Infinite Series di Hisense

Grandi, capienti e dal design accattivante: i frigoriferi side by side negli ultimi anni hanno preso piede nelle cucine italiane. Conosciuti anche come frigoriferi “americani”, hanno avuto origine proprio negli Stati Uniti e sono perfetti all’interno di cucine spaziose e dallo stile moderno. Questi frigoriferi smart, riescono a unire in un solo apparecchio l’efficienza tecnologica e la necessità di conservare il cibo senza alterarne le proprietà. Tra i brand che hanno deciso di sviluppare e puntare sui frigoriferi side by side, non poteva non esserci Hisense.

L’azienda fondata in Cina nel 1969 e leader nel settore degli elettrodomestici ha aggiunto due nuovi modelli: PureFlat Infinite Series RS840 e RS818, che spiccano per un design elegante, una grande capienza e prestazioni sorprendenti!

I frigoriferi adatti a tutta la famiglia

Quello che contraddistingue i due frigoriferi della serie PureFlat Infinite Series è la capacità fino a 647 litri, pronti a ospitare la spesa di un’intera settimana di una famiglia numerosa. Ogni alimento sarà sistemato per conservare al meglio le sue proprietà grazie alla disposizione dei ripiani, dei cassetti e degli alloggiamenti extralarge con struttura a balconcino, così da sistemare il cibo in base alla scadenza. Inoltre, la tecnologia Multi-Air Flow System distribuisce in modo omogeneo l’aria fredda fra i differenti cassetti e ripiani (compreso il pratico vassoio per bottiglie e soft-snack), mentre la funzione Metal Cooling assicura una temperatura costante per avere una perfetta conservazione degli alimenti.

Con i modelli della gamma PureFlat Infinite Series non correrai il rischio di sprecare il cibo perché i sensori integrati monitorano costantemente la temperatura per assicurare la freschezza del cibo ovunque venga posizionato all’interno del frigo. Le verdure saranno sempre fresche e al sicuro, grazie al cassetto salvaspazio con vetro trasparente che permette di vedere il contenuto a colpo d’occhio e verificare il livello di umidità, per conservarle più a lungo.

Gli Hisense PureFlat Infinite Series sono adatti a ogni necessità. I dispenser per l'acqua fredda e quello per il ghiaccio, in grado di produrre fino a 130 cubetti al giorno (presente nel modello RS818), permettono di organizzare feste o cene e avere bevande sempre fresche.

Facile e semplice da aprire, le due porte dotate di maniglie orizzontali possono essere utilizzate facilmente sia dagli adulti che dai bambini. Inoltre il pannello touch led consente di controllare tutte le funzioni del frigorifero e regolare la temperatura in maniera semplice e intuitiva.

Per un sicuro risparmio energetico

Il frigorifero è un elettrodomestico irrinunciabile in funzione 24 ore su 24, ma la tecnologia Invertet di ultima generazione assicura un risparmio energetico. Supportato dal sistema di illuminazione a Led, il frigorifero assicura una visione confortevole di ogni ripiano per trovare subito gli alimenti e limitare il tempo di apertura delle porte. Tra le caratteristiche della gamma, poi, c’è il sistema soft-close che chiude in automatico gli sportelli del frigo nel caso in cui vengono lasciati aperti e la temperatura scende sotto i 15° C, un modo per limitare gli sprechi di energia.

Design e tecnologia in un solo apparecchio

Curati nei minimi dettagli, questi frigoriferi disponibili in acciaio inox (RS840) e nella variante nero o acciaio inox (RS818) sono perfetti per rendere l’ambiente unico ed elegante.

La parola d’ordine per i frigoriferi della serie PureFlat Infinite è smart. Grazie alla connessione Wifi che permette di gestire l’elettrodomestico tramite Amazon Alexa o Google Assistant, basterà attivare i comandi vocali e in pochi secondi potrai impostare una variazione di temperatura o scegliere una delle modalità di funzionamento.

L’app ConnectLife, invece, è perfetta quando sei fuori casa e devi gestire il frigorifero da remoto, ma soprattutto permette di evitare gli sprechi perché ti tiene informato sulle date di scadenza degli alimenti conservati nel frigorifero.