Beko rivoluziona gli spazi della cucina con il frigorifero Montebianco

Una famiglia numerosa, la passione per la cucina e la voglia di organizzare pranzi e cene: non è importante quali siano le tue esigenze, è fondamentale avere un frigorifero in grado di conservare al suo interno grandi quantità di cibo senza rinunciare al design.

Con Beko tutto questo diventa realtà: la linea di frigoriferi combinati Montebianco 75 riesce a unire il massimo dell’efficienza con un elettrodomestico con dettagli di pregio in grado di integrarsi in ogni ambiente.

Fare la spesa non sarà più un problema perché il frigorifero è in grado di contenere al suo interno fino a 3 carrelli di spesa, con un capacità che arriva fino a 400 litri.

I modelli della gamma Montebianco 75 sono diversi ma tutti accomunati da alcune caratteristiche che li rendono unici e top di gamma.

Il naturale ciclo solare in un frigorifero

È possibile regalare agli alimenti il naturale ciclo solare anche se sono in frigo? Con i modelli della linea Montebianco 75 sì! La tecnologia HarvestFresh si basa su un’alternanza di luci colorate all’interno del cassetto Crisper con 4 ore di luce blu, 2 di luce verde, 6 ore di luce rossa e 12 ore di buio. In questo modo le vitamine presenti all’interno degli alimenti vengono conservate più a lungo aiutandoti a mantenere una dieta sana ed equilibrata.

Carne, pesce e latticini hanno bisogno di basse temperature per restare freschi e il comparto dedicato a questi alimenti li mantiene appena al di sopra della loro temperatura di congelamento e a un livello di umidità ottimale. Così il cibo preserva tutta la sua freschezza e il suo sapore per il doppio del tempo.

All’interno del cassetto EverFresh+ c’è un perfetto controllo dei livelli di umidità e una riduzione della formazione della condensa grazie alla presenza di apposite fessure e variazioni di temperatura minimizzate nel cassetto. Infine, la visione all’interno del frigorifero, negli angoli e in fondo ai ripiani, è assicurata dall’illuminazione a LED, che garantisce massima visibilità dell’interno ma anche un maggior risparmio di energia rispetto ad un’illuminazione tradizionale.

Un ambiente raffreddato per conservare al meglio gli alimenti

L’umidità eccessiva può rovinare i cibi, ma con il sistema AeroFlow puoi avere una temperatura uniforme grazie anche a due sistemi separati e indipendenti. In questo modo nel frigorifero ci sarà un livello di umidità adeguato, mentre nel freezer l’ambiente risulterà secco e freddo e lo sbrinamento sarà del tutto automatico, con tempi di manutenzione ridotti. Le ventole separate, inoltre, impediscono la contaminazione degli odori e il passaggio di aria a diverse temperature tra il vano frigorifero e quello freezer. Il risultato? Freschezza prolungata, minore disidratazione, frutta e verdura succose e fragranti.

Meno rumore più risparmio in bolletta

Avere un elettrodomestico efficiente in grado di ridurre i costi energetici è il sogno di tutti e i frigoriferi della linea Montebianco 75 sono la scelta ideale. Il compressore ProSmart Inverter raffredda più in fretta, consuma meno energia e nello stesso tempo è molto più silenzioso dei normali compressori per frigorifero. Adattandosi più rapidamente alle variazioni di temperatura, preserva gli alimenti freschi più a lungo e, allo stesso tempo, consente di risparmiare sulle bollette.