Xiaomi Mijia Three, l’innovativo frigorifero economico a tre porte

L’efficienza non è l’unico aspetto da prendere in considerazione quando si scelgono gli elettrodomestici, ma anche la capacità di stare al passo con i tempi senza spendere una fortuna. Sotto questo punto di vista Xiaomi, azienda fondata nel 2010 da Lei Jun, è molto attenta a offrire ai suoi clienti prodotti top di gamma a prezzi contenuti come dimostra Mijia. Il marchio rientra all’interno della galassia Xiaomi ed è conosciuto come una "sottomarca Xiaomi” che offre ai clienti prodotti per rendere la casa intelligente. Ad esempio aspirapolvere, fotocamere, sensori e tutti quegli elettrodomestici che sono diventati irrinunciabili in casa vengono proposti a prezzi contenuti. Infatti, la multinazionale cinese, ha presentato un nuovo frigorifero a tre porte lo Xiaomi Mijia Three-door Refrigerator 213L. Oltre ad essere un apparecchio tech, quello che contraddistingue il frigorifero, in vendita nel mercato cinese dal 28 febbraio, è il prezzo competitivo (il costo di listino è di 1249 yuan, circa 170 euro), che non sacrifica la qualità.

Un frigorifero compatto perfetto per ogni esigenza

Quello che colpisce immediatamente del nuovo frigorifero è la sua capienza di circa 213 litri, ideale per una famiglia composta da 2 persone e in grado di conservare la spesa di circa una settimana. L’altro tratto distintivo è la presenza di tre porte con altrettante differenti zone di temperature (che vanno da 0 a 7) pensate per preservare al meglio la qualità del cibo. Il primo vano, quello superiore, è di 125 litri e conserva al meglio gli alimenti freschi. La porta centrale di 30 litri, invece è pensata per la refrigerazione a breve termine di carne e pesce. Infine la parte inferiore con una capienza di 58 litri, può essere considerata un vero e proprio congelatore, in grado di conservare gli ingredienti per un lungo periodo.

La varietà delle temperature, però, non deve far pensare a un dispendio di energie. Al contrario, il frigorifero consuma molto poco, circa 0,66 kWh, a cui si associa il livello di rumore non superiore a 38 dB, nettamente inferiore rispetto allo standard nazionale.

Un design semplice ma elegante

Non solo efficienza tecnologica, ma anche design! Quando si sceglie un elettrodomestico l’aspetto ricopre un ruolo centrale e anche in questo caso il frigorifero Mijia Three-door non delude. Largo 52,4 cm, profondo 58,2 cm e alto 180,8 cm, ha il retro quasi completamente chiuso, caratteristica che ne migliora l’aspetto. Nello stesso tempo è un aiuto in più per rispettare l’ambiente perché assicura il risparmio energetico. Il frigorifero con rivestimento e cerniere in acciaio, oltre a rendere l’apparecchio resistente permette all’elettrodomestico di integrarsi in ogni ambiente, da quello moderno a quello più classico.

Dotato di una luce a led fredda interna, trovare il contenuto all’interno in pochi minuti sarà un gioco da ragazzi. Infine, la guarnizione della porta rimovibile e lavabile assicura un apparecchio sempre pulito, un frigorifero in grado di durare negli anni e una manutenzione che porta via pochissimo tempo.