I forni e piani cottura di ispirazione professionale di Gaggenau rendono unico ogni piatto

Innovazione tecnologica e design sono le caratteristiche di Gaggenau, un brand di origine tedesca che fin dalla sua nascita (nel lontano 1683) ha come cifra stilistica la capacità di rendere le cucine dei suoi clienti uniche e all’altezza di quelle professionali.

L’azienda che dal 1995 fa parte del gruppo BSH Hausgeräte GmbH, da sempre ha deciso di fondare il suo successo su un design semplice e lineare, unendo avanguardia tecnologica e la ricerca di materiali pregiati e durevoli.

Ispirandosi alla ristorazione professionale, Gaggenau ha realizzato elettrodomestici top di gamma pronti a rendere la cucina di casa all’altezza di quella dei grandi chef.

Forni combinati a vapore, per sperimentare dietro ai fornelli

Il forno è uno degli elettrodomestici più importanti se si vogliono realizzare piatti gourmet e con quelli Gaggenau delle Serie 200 e della Serie 400, gli amanti della cucina hanno la possibilità di utilizzare metodi di cottura innovativi e professionali direttamente a casa.

I forni della Serie 400 e della Serie 200, permettono di dosare l’umidità del vapore in aggiunta all’aria calda e un controllo estremamente attento delle temperature. Scegliere il programma che fa al caso tuo è semplice, dovrai solo selezionare: aria calda con cinque livelli differenti di percentuali di umidità, cottura a bassa temperatura o sous-vide, lievitazione, scongelamento e rigenerazione. A questi si aggiungono i programmi automatici preimpostati, un collegamento idrico diretto e il sistema di pulizia completamente automatico per garantire il massimo del comfort.

Se l’aspetto tecnologico è curato nei minimi dettagli, non è da meno quello estetico! Le linee essenziali declinate in tre differenti colori della Serie 100 e un design unico caratterizzato dall’assenza di maniglie e dall’apertura a 180° con tasto touch per un effetto più pulito della Serie 400, rendono i forni davvero irresistibili.

Piano cottura con aspirazione integrata

Cucinare per molti è un hobby che, però, può lasciare odori persistenti in casa. Per coltivare questa passione serenamente Gaggenau ha realizzato Venting Cooktop Serie 400, un piano cottura dotato di sistema di aspirazione integrato estremamente efficiente e progettato per il posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone di cottura.

L’ampia lastra di vetroceramica nera da 90 cm è montata a filo e non presenta cornice, creando un impatto estetico essenziale e raffinato, che si integra con discrezione al resto dell’ambiente. Il piano presenta inoltre ampie zone Flex Induction in grado di ospitare pentole fino a 30 cm di diametro.

La funzione di aspirazione di fumi e vapori è invece regolabile tramite i tasti touch key sul piano e può essere impostata sia in modalità di ricircolo sia di estrazione dell’aria. Infine, quando è impostata per il funzionamento tramite sensore, la cappa è in grado di determinare automaticamente il proprio livello di potenza in base al vapore rilevato.

Piano cottura Full Induction: innovazione ed efficienza

Cucinare per tutta la famiglia e per gli amici può essere impegnativo, ma con i piani cottura Gaggenau Full Induction la tua cucina sarà degna di una vera e propria cucina professionale.

La superficie del piano cottura in vetroceramica da 80 o 90 cm di larghezza, si trasforma in un’unica grande area di cottura. L’ampia superficie può ospitare fino a sei pentole ed è dotata di 17 livelli di potenza con funzione booster.

Anche in questo caso l’efficienza tecnologica va di pari passo con l’estetica e l’installazione può avvenire a filo oppure in appoggio sul piano di lavoro con una cornice in acciaio inox da 3mm taglio laser. Il risultato un ambiente professionale ma con uno stile unico e irresistibile.