Gamma Beyond Linea Nature: con Beko il forno e il cassetto riscaldante diventano una cosa sola

Uno stile di vita migliore e più sostenibile è la mission di Beko che proprio per questo si è sempre dedicata a realizzare elettrodomestici efficienti e con un minore impatto ambientale.

La gamma Beyond riesce a unire all’estetica una tecnologia che assicura uno stile di vita più sano in casa rendendo il pianeta migliore per le generazioni future.

I forni della gamma Beyond, ad esempio sono elettrodomestici che riescono a unire il design all’efficienza. Le finiture eleganti e moderne, dall’acciaio inox e del cristallo nero vano di pari passo con una struttura interna ampia che permette una distribuzione uniforme del calore su ogni livello. Beko, infatti, per ridurre lo sbalzo termico si basa su una cottura a vapore che permette di cucinare pietanze croccanti all’esterno e morbide al centro.

Il forno multifunzione Beko

Il forno di Beko è il nuovo modello multifunzione combinato, dalle dimensioni compatte della nuova Gamma Beyond Linea Nature che permette di ottenere risultati di cottura da veri chef. In un solo elettrodomestico è possibile sfruttare la cottura tradizionale del forno con quella più veloce del microonde. Un modo per avere più tempo per sé stessi e ridurre il consumo di energia.

Grazie alle 16 funzioni di cottura disponibili, potete cucinare tutto quello che volete sfruttando quelle tradizionali con resistenze, quelle a microonde e la cottura combinata per risultati perfetti in minore tempo. La scelta sarà veloce e intuitiva sfruttando il display Led Direct Access con comandi Touch + manopola: basta un semplice tocco e potrete selezionare le funzioni che desiderate, mentre la manopola centrale permette di impostare con facilità temperatura e tempo.

Se avete poco tempo, ma non volete rinunciare a un piatto al forno, la funzione Booster accorcia i tempi di pre-riscaldamento del forno raggiungendo la temperatura di 200°C in soli 6 minuti riducendo del 35% il tempo necessario. Il design elegante e le linee moderne vengono enfatizzate dal cristallo nero e dalle finiture in inox antimpronta.

Il cassetto riscaldante

Pratico e adatto a ogni esigenza il cassetto riscaldante della nuova Gamma Beyond Linea Nature di Beko è l’elettrodomestico perfetto in ogni occasione. Utile per impasti che necessitano una lievitazioni accurata o se volete scongelare velocemente cibi, ma anche se avete ospiti in ritardo, questo cassetto si trasforma nell’aiutante di cui non potete più fare a meno.

Non solo smart, il cassetto si abbina al forno: i due apparecchi occupano lo stesso spazio di un forno tradizionale così da creare un allineamento bello e pratico.

Dotato di 6 funzioni:

Defrost

Lievitazione

Tenuta in caldo

Pre-riscaldamento tazze e tazzine

Preriscaldamento stoviglie

Rigenerazione

Include sei differenti temperature che vanno da un minimo di 30° C a un massimo di 80° C per tenere in caldo o scongelare rispettando le caratteristiche dei piatti.