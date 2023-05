Gelatiera KitchenAid e Planetaria Artisan, i must have per un’estate all’insegna della dolcezza

Quando arriva il caldo e la bella stagione anche l’alimentazione cambia, abbiamo voglia di merende fresche e resistere al gelato è quasi impossibile. Per evitare di fare lunghe code dal gelataio e avere un prodotto realizzato con i nostri ingredienti preferiti, il marchio KitchenAid diventa ti accompagnerà in estate e non solo.

Il brand sempre vicino alle esigenze dei clienti, fin dalla sua nascita ha creato prodotti pensati per supportare la passione e la creatività in cucina. Oggi il marchio offre tutte le soluzioni per una cucina ben attrezzata: dai piccoli elettrodomestici a pentole e utensili, passando per frigoriferi e cantine refrigeranti.

Per rendere l’estate dolce e golosa la gelatiera KitchenAid abbinata alla planetaria Artisan vi consentirà di preparare cremosi gelati, sorbetti e dessert.

Con KitchenAid preparare il gelato sarà un gioco da ragazzi

Un gelato ricco e cremoso da realizzare direttamente a casa diventa realtà con la gelatiera dal design unico. La ciotola da 1.9 litri ha due comode maniglie pensate per rendere il posizionamento e la rimozione dalla gelatiera della planetaria semplice e veloce.

Possiamo preparare il dessert più amato in poche ore, dobbiamo solo congelare la ciotola 16 ore prima di ogni preparazione, il risultato sarà un gelato morbido da gustare direttamente dalla ciotola! La frusta in poliacetal, robusta e resistente, poi, miscelerà gli ingredienti che si amalgameranno uniformemente dando vita a una crema uniforme e liscia. Bastano 2-4 ore di riposo in congelatore e gusteremo il nostro dessert preferito.

Non solo gelato, con la gelatiera KitchenAid prepareremo anche deliziosi sorbetti a base di frutta, perfetti per concludere i pranzi domenicali o per quando la dieta suggerisce di ridurre gli zuccheri.

Un design accattivante e senza tempo

La gelatiera è l’accessorio che si integra con la Planetaria Hibiscus, uno dei prodotti iconici di KitchenAid. La tecnologia avanzata offre prestazioni eccezionali: in poco tempo amalgama ingredienti di ogni tipo, garantendo un ottimo risultato grazie alle sue 10 velocità, alla ciotola capiente e ai suoi tanti accessori opzionali motorizzati e comodamente lavabili in lavastoviglie.

In grado di svolgere numerose funzioni, è indispensabile sia per le piccole preparazioni quotidiane che per i menù più elaborati. Grazie ai materiali di qualità con cui è realizzata, la planetaria è robusta, potente e progettata per durare a lungo, grazie alla struttura di metallo zincato e ai 5 anni di garanzia.

Oltre ad essere un apparecchio tech, il punto di forza della Planetaria Artisan è il design inconfondibile e senza tempo. Disponibile nella colorazione dell’anno Hibiscus, un rosa energico, brillante e decisamente estivo, ci sono tantissime colorazioni, dal giallo, al blu, fino al verde pistacchio per regalare un tocco in più ad ogni cucina.