World Water Day: gli elettrodomestici Electrolux e AEG riducono gli sprechi ogni giorno

L’acqua è un bene prezioso e una risorsa naturale importantissima che deve essere protetta e preservata. Complice lo spreco e il cambiamento climatico, il problema della siccità sta diventando sempre più presente e il World Water Day vuole sensibilizzare su questo tema. Dal 1993, ogni anno il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua un modo per ricordare l’importanza di questo bene.

Le pratiche anti-spreco devono diventare un’abitudine per far si che questa risorsa duri nel tempo e possa essere condivisa da tutto il mondo senza il rischio di rimanerne senza.

Da sempre attento al tema della sostenibilità, Electrolux Group propone elettrodomestici progettati per contribuire alla riduzione del consumo idrico con gesti semplici, ma che hanno un impatto importante. Gli apparecchi del brand dotati di tecnologie innovative sono pronti a ridurre lo spreco dell’acqua e nello stesso tempo facilitare la vita in casa.

Lavastoviglie integrata totale Serie 700 di Electrolux

Tra le proposte più efficienti di Electrolux, la lavastoviglie integrata totale Serie 700 si prende cura di piatti e posate in modo impeccabile con un occhio di riguardo all’ambiente, permettendo di risparmiare fino a 90 litri di acqua rispetto al lavaggio a mano. Attraverso un intuitivo Ecometro, la speciale interfaccia QuickSelect di cui è dotata fornisce un riscontro immediato relativo ai consumi idrici ed energetici del programma selezionato: più è sostenibile, più le barre verdi sul display aumentano e il consumo diminuisce. Dieci minuti prima della conclusione del ciclo di lavaggio, la Tecnologia AirDry fa sì che lo sportello si apra automaticamente, permettendo all’aria di circolare nel vano: le stoviglie vengono asciugate perfettamente senza la necessità di passare alcun panno, con un’ulteriore riduzione degli sprechi.

Lavatrice Serie 8000 di AEG

Multifunzionale, intuitiva e attenta all'ambiente: la lavatrice Serie 8000, parte della nuova gamma AEG, riduce il rischio di rovinare i capi e garantisce una pulizia perfetta grazie a programmi dedicati che, al contempo, permettono di ridurre il consumo idrico. Questo modello, infatti, per un ciclo da 9 kg consuma solo 46 litri di acqua. Il programma PowerClean, ad esempio, rimuove fino a 59 macchie diverse in soli 59 minuti anche a 30°C: il detersivo e l’ammorbidente vengono premiscelati prima di arrivare nel cesto e si disciolgono completamente, raggiungendo ogni singola fibra. A dare una rinfrescata agli abiti senza dover effettuare un intero ciclo di lavaggio ci pensa invece Vapore Refresh, che neutralizza gli odori in soli 25 minuti, riducendo anche le pieghe.