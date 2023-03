Pulizie di primavera: con Roomba i1 avrai casa pulita con un semplice click

È arrivato il momento delle pulizie di primavera! Questo è il periodo dell’anno in cui dobbiamo rimboccarci le maniche e lavare tutta casa per liberarla dal grigiore dell’inverno. Pur avendo il vantaggio di rendere l’ambiente profumato e senza residui di polvere, è un’attività stancante, ma con l’aiuto del robot aspirapolvere Roomba diventa tutto più semplice e facile.

iRobot è un’azienda che si occupa di innovazioni intelligenti per la casa che migliorano la qualità della vita, infatti è stata l’azienda che ha introdotto il primo robot aspirapolvere Roomba nel 2002.

I prodotti iRobot includono tecnologie e concetti avanzati di pulizia, mappatura e navigazione come il modello Roomba i1 che assicura i migliori risultati di pulizia senza preoccuparci più di nulla.

Il robot aspirapolvere semplice da utilizzare

Facile da utilizzare, è tra i robot più affidabili quando si tratta di rimuovere anche lo sporco più ostinato perché basta premere il pulsante Clean che si trova sulla parte superiore del robot o nell’app iRobot Home per far iniziare a Roomba i1 il suo ciclo di pulizia. Sfruttando le spazzole in gomma multi-superficie che si adattano a ogni tipo di pavimento e la spazzola laterale pulisci bordi, Roomba i1 cattura polvere, sporco, capelli e peli di animali domestici su ogni tipo di superficie e sui tappeti.

Il motore 10 volte più potente rispetto alla Serie 600 e gli speciali sensori permettono di riconoscere il pavimento e seguire percorsi logici per non tralasciare nessuno spazio, garantendo pulizia e mappatura di un intero piano di una casa.

I pavimenti saranno sempre splendenti grazie alla tecnologia Dirt Direct che permette al robot di riconoscere le aree maggiormente sporche e insistere in quei punti con passaggi più brevi e ripetuti. Inoltre, se durante la sessione di pulizia, la batteria dovesse esaurirsi, il robot interromperà la pulizia per tornare alla sua Home Base e ricaricarsi. Dopo aver fatto il pieno di energia, tornerà sul punto in cui aveva interrotto per portare a termine il compito.

Il robot aspirapolvere smart

Anche Roomba i1 come i modelli top di gamma si basa sul Sistema operativo iRobot OS che permette all’utente di ricevere suggerimenti personalizzati sui periodi nei quali è necessario aumentare la frequenza delle pulizie. A questo si aggiunge la compatibilità con la tecnologia Imprint Link pensata per permettere la comunicazione con il robot lavapavimenti Braava jet così da avere un risultato davvero eccellente.

Infine, grazie agli assistenti vocali di Google e Alexa, é possible attivare il robot con la propria voce, senza muovere un solo dito!