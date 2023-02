Versatile e innovativa, la nuova CordZero A9 Kompressor con Steam Power Mop di LG

La pulizia dei pavimenti è un’operazione necessaria e importante per avere superfici igienizzate e sicure, soprattutto se in casa ci sono bambini che amano gattonare. Pulire i pavimenti può essere un’attività stancante se non si utilizzano gli accessori giusti e in questo caso gli elettrodomestici ci vengono in aiuto. Una gradita sorpresa arriva direttamente da LG e dal nuovo CordZero A9 Kompressor con Steam Power Mop, presentato in occasione del Ces 2023.

Il modello senza fili permette di pulire con il vapore e grazie alla stazione di ricarica All-in-One Tower è possibile riporlo, ricaricarlo e svuotarlo automaticamente.

Una pulizia profonda grazie al vapore

Il vapore consente di disinfettare in profondità e la lavapavimenti Steam Power Mop, riesce a lavare ogni tipo di superficie senza ricorrere all’uso di detergenti: è quindi fondamentale se in casa ci sono animali e vogliamo salvaguardare il loro benessere. L’aspirapolvere senza fili dotato di tecnologia Axial Turbo Cyclone aiuta a rimuovere la polvere dai pavimenti e da altre superfici grazie alla sua potenza di aspirazione.

Se invece vogliamo lavare i pavimenti stessi, basta attivare l’aspirapolvere e i panni rotanti della spazzola arrivano fino a 60°, pronti a eliminare anche le macchie più resistenti nel minor tempo possibile rispetto a un normale mocio. Dotata di due sensori, la Steam Power Mop riduce e previene il rischio di surriscaldamento del generatore di vapore mantenendo i panni rotanti sempre bagnati durante la pulizia.

Adatto a ogni superficie

Il nuovo CordZero A9 Kompressor con Steam Power Mop è la soluzione adatta a ogni casa ed è estremamente versatile perché ha la caratteristica di essere efficiente su ogni tipo di superficie. Le prestazioni di aspirazione e di pulizia ad acqua e a vapore rimangono sempre eccellenti per regalare il massimo dell’igiene in qualsiasi situazione.

Inoltre, la lavapavimenti di LG è estremamente sicura: se si solleva la spazzola dal pavimento o, se inclinata, non avverte nessun movimento per circa 20 secondi, l’erogazione del vapore si interrompe e la rotazione dei panni si arresta dopo circa un minuto di inattività.

La CordZero A9 Kompressor con Steam Power Mop, infine, è dotata della stazione di ricarica All-in-One Tower. Questa oltre a ricaricare l’aspirapolvere, è utile per tenere in ordine i suoi accessori e svuotare automaticamente il contenitore raccoglipolvere. Una volta avviato il ciclo di svuotamento automatico, possiamo controllarlo comodamente sul display e quando sarà terminato verremo avvisati da diverse melodie di notifica.