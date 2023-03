Le lavastoviglie Elecrolux aiutano a ridurre gli sprechi e assicurano piatti sempre brillanti

Comoda, ecologica e pratica: la lavastoviglie è l’elettrodomestico che ormai è diventato un must in cucina, ma nonostante questo secondo l’stat, solo il 50% delle famiglie ne possiede una.

Perfetta all’interno di famiglie numerose e non, il vantaggio dell'elettrodomestico è di ridurre i costi in bolletta e di limitare l’impatto ambientale. Dai cibi light a quelli più impegnativi, quando si lavano i piatti si può arrivare a consumare fino a 103 L di acqua e 2,5kWh di energia, mentre la lavastoviglie, impiega solo 11 L di acqua e 0,757kWh per lavaggio, un bel modo per limitare gli sprechi.

Tra le aziende attente al benessere del pianeta e ai suoi utenti c’è Electrolux che ha una vasta gamma di modelli in grado di far risparmiare fino a 90 litri di acqua, e di ridurre il consumo di energia del 60% rispetto al lavaggio a mano. Tra le proposte irrinunciabili del brand, c’è la lavastoviglie integrata totale Serie 700 pensata per facilitare le faccende di casa e rispettare l’ambiente.

Risparmiare sarà un gioco da ragazzi

Lavare piatti e bicchieri senza preoccupazioni non sarà più un sogno, ma una realtà con la lavastoviglie della Serie 700 che oltre alla tecnologia avanzata, è dotata dell’interfaccia QuickSelect che aiuta nella scelta delle opzioni di lavaggio più ecologiche tanto da ridurre fino al 20% di energia. Devi solo impostare la potenza e la durata del ciclo desiderati e QuickSelect fornisce un riscontro immediato relativo ai consumi idrici ed energetici attraverso un Ecometro intelligente: più il programma è sostenibile, più le barre verdi sul display aumentano e il consumo diminuisce.

Anche quando i piatti non sono eccessivamente sporchi puoi ottenere risultati impeccabili e una riduzione notevole dei consumi scegliendo semplicemente la funzione “ECO”: pur avendo le tempistiche più lunghe tuttavia, è il programma migliore se si desidera ridurre i consumi.

Infine se sei indeciso su quale programma scegliere, non ti resta che affidarti alla lavastoviglie pronta a imposta automaticamente il programma ideale per ogni tipo di carico, garantendo un lavaggio ottimale e allo stesso tempo il minor consumo energetico e idrico.

Perfetta per chi ha poco tempo, ma non rinuncia a cucinare

Cucinare e invitare gli amici e i parenti a casa non sarà più un problema con la lavastoviglie Electrolux Serie 700 perché il vassoio MaxiFlex consente di riporre tutte le posate e gli utensili più ingombranti in un unico spazio, evitando così di eseguire più cicli per pulirli e sfruttando la modalità a pieno carico. Inoltre, il mulinello SatelliteClean, cambia continuamente la direzione del getto di acqua, rimuovendo anche i residui più ostinati per un risultato impeccabile.

Perfetta per chi ha poco tempo, non solo ti aiuta a lavare i piatti, ma non dovrai più preoccuparti di asciugare le stoviglie grazie alla tecnologia AirDry. Dieci minuti prima della conclusione del ciclo di lavaggio, lo sportello si apre automaticamente, permettendo all’aria di circolare nel vano così piatti, pentole e utensili vengono asciugati in modo impeccabile, senza la necessità di passare alcun panno.

Acquistando online, presso i punti vendita fisici o i Centri di Assistenza Autorizzati fino al 31 dicembre 2023 uno o più prodotti tra quelli coinvolti dalla promozione, gli utenti avranno l’opportunità di beneficiare di un periodo di prova di 30 giorni: sarà infatti entro questo termine che potranno decidere se tenerli o restituirli, ottenendo il rimborso dell’intero importo sostenuto.