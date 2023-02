Haier e Intelligenza Artificiale: l’innovativa lavatrice per non rimanere mai senza detersivo

L’Intelligenza Artificiale è ormai parte integrante della nostra casa e anche la lavatrice non poteva essere da meno. L’elettrodomestico ormai diventato indispensabile per lavare e disinfettare gli abiti ha fatto un ulteriore passo in avanti: tutto questo grazie ad Haier e al modello Washpass che grazie all’AI ci libera dal pensiero del detersivo.

La lavatrice dell’azienda cinese oltre ad essere smart ha il vantaggio di avere il detersivo incluso con un abbonamento. Un modo per non rimanere mai senza il detergente e utilizzare il mix perfetto in base alla tipologia di bucato.

Design e praticità d’uso della Washpass di Haier

Smart, facile da utilizzare, ma soprattutto di design, la lavatrice Washpass da 9 kg punta tutto sulla cura dei dettagli. Realizzata in grigio antracite, ha un oblò fumè e ampio per facilitare l’inserimento degli abiti che nasconde al suo interno i flaconi dei detergenti. Questo elettrodomestico appartiene alla classe di efficienza A ed è dotato di 14 programmi di lavaggio base da selezionare in base alle nostre esigenze. Il modello, essendo smart, sfrutta al meglio la connessione internet tramite il sistema wi-fi e Bluetooth: una volta connesso all’app hOn si può arrivare fino a 69 programmi e in caso di guasto contattare direttamente il servizio supporto Haier.

Mai più senza detersivo

Oltre al design ed all’efficienza la lavatrice si contraddistingue per avere al suo interno il detersivo integrato. Il detergente sviluppato in collaborazione con Nuncas è suddiviso in quattro flaconi:

Smacchiatore : elimina lo sporco anche a basse temperature

: elimina lo sporco anche a basse temperature Detergente capi delicati : protegge gli abiti in lana, seta senza scolorire, inoltre svolge un’azione anti-odore anche sulle fibre tecniche

: protegge gli abiti in lana, seta senza scolorire, inoltre svolge un’azione anti-odore anche sulle fibre tecniche Sgrassatore : elimina anche lo sporco più intenso e nello stesso tempo igienizza ad alte temperature

: elimina anche lo sporco più intenso e nello stesso tempo igienizza ad alte temperature Finisher: è un ammorbidente che preserva la morbidezza dei capi

La caratteristica principale di questi flaconi è che possono essere miscelati e dosati in base al carico e alla tipologia di lavaggio selezionato. In questo modo si utilizza la giusta quantità di detersivo senza sprechi ma con un risultato impeccabile.

Il vantaggio di questo sistema è che non rimarremo mai senza detersivo perché si basa su un servizio in abbonamento pagando 150 euro una tantum. Dopo questa prima spesa possiamo scegliere il nostro tipo di abbonamento:

Small : il costo è di 18 euro al mese e assicura 100 lavaggi annui, ideale per chi effettua 2 lavatrici a settimana

: il costo è di 18 euro al mese e assicura 100 lavaggi annui, ideale per chi effettua 2 lavatrici a settimana Medium : l’abbonamento è di 23 euro al mese e garantisce 220 lavaggi all’anno, perfetto se facciamo 4 lavaggi a settimana

: l’abbonamento è di 23 euro al mese e garantisce 220 lavaggi all’anno, perfetto se facciamo 4 lavaggi a settimana Large: con 28 euro al mese si hanno 340 lavaggi annui che corrispondono a circa 6 lavatrici a settimana

Inoltre quando uno dei flaconi sta per terminare, la lavatrice connessa effettua automaticamente l'ordine che ci arriverà direttamente a casa per un guardaroba profumato e pulito.