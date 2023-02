Le lavatrici Beyond di Beko hanno un design innovativo e una tecnologia sostenibile

Se le asciugatrici sono entrate ormai a far parte della nostra casa, le lavatrici sono praticamente l’elettrodomestico di cui non possiamo fare a meno. Beko ha dedicato a questi elettrodomestici la linea Beyond che si caratterizza per un design ricco di dettagli distintivi, performance pensate per garantire uno stile di vita migliore e innovazioni tecnologiche che contribuiscono a rendere il pianeta un posto migliore.

Design e rispetto per l’ambiente

Con una capacità di carico di 9 kg, la nuova lavatrice della gamma Beyond vanta una classe energetica A che consente di risparmiare fino al 30% di energia in più rispetto alla stessa classe energetica.

Il nuovo maxi oblò con cover nera, dispone di un’apertura ergonomica, di finiture eleganti e lineari, di una cornice cromata e di una porta sempre più grande. Le manopole sono disegnate con finiture cromate e in vetro lucido per sposarsi perfettamente con la cornice dell’oblò, ma anche per garantire un movimento fluido e lineare. Il display Big Touch rende ancora più facile e intuitiva la scelta del programma desiderato.

Il nuovo cassetto del detersivo ha la funzione AutoClean: dopo ogni ciclo lavaggio, elimina muffe e cattivi odori derivanti dai residui di saponi e dall’umidità. La pulizia automatica garantisce oltre ad una perfetta igiene, un notevole risparmio di tempo e fatica.

E per tutte le volte che mettiamo due calzini nella lavatrice per poi trovarne solo uno, con l’illuminazione interna a LED finalmente non avremo mai più calzini spaiati!

L’attenzione al tema della sostenibilità è da anni uno dei punti principali per Beko. Tra i suoi obiettivi ci sono la riduzione dell’inquinamento causato dall’uso quotidiano di PET e la diminuzione delle emissioni di anidride carbonica.

Troviamo così, in questi nuovi modelli di lavatrici, la vasca del cestello realizzata in plastica PET riciclata dalle bottiglie, mentre grazie alla tecnologia Aquatech, che premiscela il detersivo con l’acqua e spruzza questa soluzione direttamente sui tessuti, si ottiene in metà tempo il doppio della delicatezza con la migliore classe energetica di sempre.

Capi igienizzati con il vapore

Grazie alla forza naturale e igienizzante del vapore, le nuove lavatrici della gamma Beyond garantiscono risultati impeccabili. La tecnologia SteamCure produce il vapore dalla lavatrice prelevando oppure utilizzando l’acqua del ciclo di lavaggio che viene poi trattata dall’elemento riscaldatore che si trova sotto il tamburo (oltre 65°C): in questo modo la potenza del vapore si sprigiona dal fondo del cestello raggiungendo circa i 60°C di temperatura, garantendo così benefici a 360° tra cui la rimozione dei cattivi odori dei capi e l’ammorbidimento dei tessuti prima della fase di stiratura.

Una lavatrice sempre connessa

Questo modello è gestibile via Bluetooth tramite l’App HomeWhiz. L’applicazione può essere utilizzata con lo smartphone, il tablet o addirittura direttamente dalla TV e permette di controllare, programmare e monitorare il lavaggio, ma anche di ricevere consigli e suggerimenti. Possiamo scegliere tra i 15 programmi predisposti dalla macchina stessa e di ulteriori 5 programmi esclusivi presenti sull’app. Se vogliamo essere certi di scegliere quello giusto e nel rispetto dei capi, possiamo farci aiutare sempre dall’applicazione che dopo aver risposto ad alcune domande sul tipo di tessuto, colore e livello di sporco, ci suggerisce da 1 a 3 programmi di lavaggio da usare. Inoltre, possiamo monitorare sempre i consumi, personalizzare i programmi e salvare fino a 5 preferiti.

Tra i programmi più efficienti ci sono SteamTherapy un ciclo di lavaggio che rinfresca gli abiti con il vapore SteamCure o il programma Lana per i capi delicati. Tramite App è possibile selezionare il programma Tende, Quotidiano o quello Hygiene+ che elimina fino al 99,9% degli allergeni e il 97,8% di batteri e funghi senza la necessità di utilizzare temperature di lavaggio eccessivamente alte. Il programma Antimacchia, invece, è l’alleato perfetto per sconfiggere le macchie più difficili essendo in grado di eliminarne 24 tipi diversi senza pretrattare i capi.

Un motore potente e silenzioso

Un'elevata efficienza energetica, ridotti livelli acustici e maggiore durata nel tempo: il motore ProSmart Inverter offre tutto questo in un'unica soluzione. La qualità e la durevolezza di questo motore, poi, è assicurata da 10 anni di garanzia, attivabili su qualsiasi asciugatrice dotata di Motore ProSmart Inverte.