Smart working: lavorare da casa è più semplice grazie alle ultime novità di Nilox

Nilox, brand di tecnologia del gruppo Esprinet, ha scelto la cornice del Mobile World Congress 2023 per annunciare il rilancio di Nilox IT, la sua divisione dedicata agli accessori per il mondo dell’informatica.

Originariamente nato nel 2005, Nilox IT si propone come brand di riferimento per chi ricerca un approccio facile e intuitivo alla tecnologia, con prodotti senza fronzoli ma affidabili, come dimostra il suo slogan che è poi anche un efficace gioco di parole: “Tech it Easy”.

La gamma Nilox IT si compone di accessori pensati per il mondo del lavoro, ma in un’ottica sempre più moderna. E pensare al lavoro in modo moderno significa pensare soprattutto allo smart working. La casa è diventata sempre più un vero e proprio ufficio ed è proprio questo l’obiettivo del brand brianzolo: rispondere alle esigenze di un pubblico in continua evoluzione. È un dato di fatto, la realtà quotidiana ci racconta che la maggior parte degli impiegati del settore terziario ancora lavora (almeno in parte) da casa. Il paradigma del luogo di lavoro ha quindi recentemente subito un grande mutamento e mette oggi al centro la flessibilità, che per alcuni è diventata la norma durante la pandemia, ma che per altri – come la Gen Z – rappresenta un valore molto più profondo e prioritario al momento di compiere le proprie scelte lavorative.

Le novità di Nilox per lo smart working

In questo contesto, Nilox IT mette a disposizione linee di prodotto pensate per rendere la casa moderna e tecnologica e rendere più semplice l’approccio ai vari dispositivi. Ecco perché la qualità si abbina a un design essenziale, come ben testimoniato dalle ultime novità che il marchio di Vimercate esporrà nel corso del Mobile World Congress: