Tineco: le ultime innovazioni per la cucina, la cura dei pavimenti e della persona

Tradizione vuole che il nuovo anno si inauguri con il CES (Consumer Electronics Show! L’evento in programma dal 5 all’8 gennaio a Las Vegas, anticipa le tendenze tecnologiche e tutti i prodotti che verranno lanciati sul mercato nel corso del 2023. Come avviene puntualmente, nella città del Nevada non poteva mancare Tineco.

L’azienda cinese fondata nel 1998, si è affermata come leader nel settore degli elettrodomestici per la casa caratterizzati da innovazione, funzionalità e facilità d’uso.

L’obiettivo di Tineco è quello di semplificare la vita e la cura dell’abitazione, facilitando le attività domestiche. L’azienda è stata pioniera del primo aspirapolvere a batteria intelligente e ha innovato in modo significativo il settore della cura dei pavimenti.

Anche nell’edizione 2023 del CES non si smentisce, presentando prodotti intelligenti dotati della tecnologia iLoop Smart Sensor, che migliora l'esperienza dell'utente quando si tratta di pulire, cucinare o asciugare i capelli. Il nuovo anno sarà ricco di novità, tutte pronte a stupirti e ad accompagnarti in ogni attività della vita quotidiana.

Prendersi cura della casa sarà semplice e veloce

Tra i prodotti protagonisti del CES 2023 non può mancare l’aspirapolvere e Tineco è in prima linea nel rendere le pulizie di casa davvero semplici con tre nuovi prodotti che ti faranno sicuramente innamorare.

Floor One S7 Pro

L’apparecchio top di gamma per quel che riguarda il mondo dell’aspirapolvere a umido e asciutto è caratterizzato da un sistema di autopropulsione SmoothPower, dal nuovo rullo di pulizia a doppio bordo e dalla tecnologia di raschiatura flottante.

Floor One S7 Steam

Vivere in un ambiente pulito e sicuro soprattutto se in casa ci sono bambini è importante e con la lavapavimenti cordless S7 Steam potrai avere un appartamento a prova di batteri. Il modello, infatti grazie alla nuova modalità Steam è in grado di igienizzare le superfici in modo naturale ed efficace.

Pure One Air Pet/Pro

Pulire può essere un’attività faticosa e impegnativa, ma con la nuova PURE ONE AIR che pesa poco più di un chilo, rimuovere lo sporco sarà un gioco da ragazzi. Il modello infatti è completato anche dalla testina ZeroTangle, dalla tecnologia PureCyclone e dalla tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor di Tineco.

Cucinare non sarà più un problema

Cucinare per alcuni è una vera e propria passione da coltivare giorno dopo giorno, e con Chiere One di Tineco, non vedrai l’ora di metterti al lavoro. L’apparecchio è il tuo aiutante personale, perché ti guida durante ogni fase del processo di cottura con video e audio visualizzati su un touch screen da 7”. Il modello, inoltre ha un sistema di riscaldamento intelligente, un sistema di alimentazione, un sistema di pesatura e una modalità di autopulizia One-Touch per offrire un'esperienza di cottura facile e pratica.

Per avere sempre una piega perfetta

Tineco non solo pensa alla cura della casa, ma anche al tuo benessere personale. Proprio per questo al CES 2023 verrà presentato il nuovo Moda One 2.0, un asciugacapelli progettato con sensori intelligenti che regolano automaticamente il calore e il flusso d'aria per accelerare i tempi di asciugatura e prevenire i danni ai capelli.