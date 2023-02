AEG rivoluziona la pulizia e asciugatura dei capi con la sua nuova gamma

Piccoli gesti ma significativi sono fondamentali per prenderci cura dell’ambiente e delle cose a cui teniamo, come ad esempio i capi d’abbigliamento. Allungare il ciclo di vita dei prodotti non riguarda solo gli oggetti, ma anche il guardaroba. Riuscire a indossare la maglia preferita o un pantalone che ci sta a pennello è possibile se ce ne prendiamo cura e se utilizziamo gli elettrodomestici giusti. Quando si parla di abiti e della loro pulizia le lavatrici e le asciugatrici sono diventate ormai indispensabili e AEG, il brand premium di Electrolux lo sa bene, tanto da aver deciso di rinnovare totalmente la sua gamma con l’obiettivo di fornire ai suoi clienti il meglio e un’esperienza senza precedenti.

Un riconoscimento che premia il duro lavoro

AEG ha deciso di riprogettare completamente le lavatrici, lavasciuga e asciugatrici nel design e nella tecnologia per assicurare ai suoi utenti elettrodomestici multifunzionali, intuitivi e interattivi e assicurare capi impeccabili come appena comprati dopo diversi utilizzi. L’impegno del brand è stato ripagato con il premio Red Dot Design Awards 2022 perché è stato raggiunto un livello altissimo di qualità funzionale ed estetica.

Una gamma all’insegna dell’efficienza ed avanguardia

Le nuove lavatrici, lavasciuga e asciugatrici sono state divise in quattro serie in base alle loro caratteristiche principali, ma tutte accomunate da efficienza e connettività all’avanguardia.

Pulizia profonda, cicli di lavaggio e asciugatura personalizzati: queste sono i tratti peculiari della Serie 9000 che si caratterizza per la capacità di preservare la forma, la qualità e i colori vivaci dei capi. Il merito sta tutto nell’esclusiva Tecnologia SoftWater, che purifica e addolcisce l’acqua, eliminando i minerali dannosi per le fibre. L’aspetto di ogni indumento, anche quelli realizzati in tessuto tecnico, rimane intatto grazie anche alle asciugatrici dotate della Tecnologia 3D Scan, che ne rileva l'umidità residua a 5 cm di profondità, garantendo un'asciugatura completa e impeccabile.

Gli elettrodomestici nel corso del tempo sono diventati sempre più smart. Un esempio perfetto in questo senso sono gli apparecchi della Serie 8000 che ci aiutano a scegliere il programma adatto a ogni tessuto e ad evitare in questo modo di rovinare gli indumenti. Le macchie non saranno più un problema grazie al programma PowerClean che ne rimuove fino a 59 diverse in soli 59 minuti anche a 30°C. Come? Con il detersivo e l’ammorbidente che vengono premiscelati prima di arrivare nel cesto e si disciolgono completamente, raggiungendo ogni singola fibra. La Tecnologia AbsoluteCare di cui sono dotate le asciugatrici, grazie alla pompa di calore, assicura la stessa delicatezza dell'asciugatura in piano grazie a programmi e movimenti del cesto studiati per ogni tipo di tessuto: come il ciclo certificato Woolmark Blue, al fine di preservare i capi in lana senza restringerli.

Ottimizzare i tempi di lavaggio e ridurre i consumi di acqua ed energia, senza rinunciare a prestazioni quotidiane eccellenti, sembra un sogno ma con la Serie 7000 diventa realtà. Il vapore è un grande alleato quando si parla di eliminare germi, batteri e rispettare i capi e le lavatrici di questa serie possono contare sulla Tecnologia Prosteam. Quest’ultima grazie alla potenza del vapore, rinfresca i tessuti ed elimina gli odori dai capi già indossati senza necessità di un lavaggio completo, consumando solo due litri d’acqua. L’opzione Vapore Finale, inoltre, attiva uno sbuffo al termine di ogni ciclo per ridurre le pieghe e ottenere risultati eccezionali. Le asciugatrici con pompa di calore si avvalgono invece della Tecnologia SensiDry, che utilizza appositi sensori per garantire un’asciugatura uniforme a basse temperature, senza prolungare la durata del trattamento.

Prendersi cura dei capi è un lavoro quotidiano e la Serie 6000 li protegge ogni giorno attraverso tecnologie innovative. La tecnologia ProSense, pesa automaticamente ogni carico per offrire cicli di lavaggio su misura, riducendo al tempo stesso i consumi idrici ed energetici. Inoltre, appositi sensori regolano con precisione la durata del programma, assicurando il miglior trattamento per ciascun indumento.

Oltre a questi modelli, un ruolo importante lo ricoprono anche le lavasciuga Ökokombi dotate di Tecnologia SensiDry. Grazie alla pompa di calore, asciuga a temperature dimezzate, per prendersi cura di tutti i capi, anche quelli tecnici o delicati, in modo perfetto, riducendo inoltre il consumo di energia del 55%. Il programma NonStop 3h/3kg, inoltre, consente di lavare e asciugare un carico da 3kg in sole 3 ore, per ottenere un bucato impeccabile e pronto per essere indossato.

Lavatrici, lavasciuga e asciugatrici sempre più smart

La tecnologia è al fianco degli utenti, questo ormai è un dato di fatto: proprio per questo i nuovi modelli che arriveranno sul mercato a partire da aprile 2023 sono tutti dotati di connessione così da offrire un’esperienza personalizzata a ogni lavaggio con l’app My AEG Care. L’applicazione ricca di nuove funzioni permette di inviare notifiche sul display degli elettrodomestici e, se accettati, vengono scaricati e rientrano tra le nuove impostazioni da utilizzare ogni volta che vogliamo.

Lavare e asciugare tutto il guardaroba sarà un vero gioco da ragazzi premendo semplicemente il pulsante SyncDry presente sull’asciugatrice. In questo modo si connette in automatico alla lavatrice e i due apparecchi dialogano tra di loro. Una volta selezionato il programma di lavaggio, la speciale funzione stabilisce il ciclo di asciugatura più adatto in base al peso del carico della lavatrice, impostando il timer di esecuzione. Per una massima personalizzazione, è possibile salvare fino a tre programmi preferiti direttamente sul pannello di controllo, così da averli sempre a portata di mano. L’app My AEG Care è compatibile anche con Google, così ci basterà utilizzare la voce per regolare la temperatura, accendere, mettere in pausa o spegnere in modo semplice e intuitivo gli apparecchi.

Un design d’effetto

Sempre attenta agli ultimi trend in fatto di design, AEG si conferma il punto di riferimento di soluzioni eleganti e raffinate per fare delle lavatrici, delle asciugatrici e delle lavasciuga gli elettrodomestici da valorizzare e non più da nascondere. La nuova gamma è contraddistinta da linee essenziali e particolari total black che creano un sofisticato effetto cromatico.