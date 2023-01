Le nuove macchine per il caffè Illy, il connubio perfetto tra eleganza e funzionalità

Il caffè è uno dei piaceri che unisce tutti! C’è chi lo beve la mattina per iniziare la giornata con grinta o chi lo gusta più volte durante il giorno per concedersi una pausa tra un impegno e l’altro.

In qualsiasi occasione lo si beva, quello che contraddistingue il caffè è il suo aroma inconfondibile. Tra i leader mondiali del settore Illy è una vera specialista e dal 1933 accompagna gli appassionati di questa bevanda giorno dopo giorno.

Fondata a Trieste, l’obiettivo dell’azienda è sempre stato quello di offrire il miglior caffè al mondo e per farlo ancora oggi riduce un unico blend 100% Arabica, che viene combinato a 9 delle migliori qualità al mondo secondo illycaffè. La qualità è andata di pari passo con un approccio sostenibile, tanto che a partire dal 2019 Illy ha deciso di rafforzare il suo impegno a perseguire un modello di business sostenibile. In questo modo ha integrato gli interessi delle persone e dell’ambiente, adottando lo status di Società Benefit e inserendo questo impegno all’interno del proprio statuto. Tutto ciò l’ha portata nel 2021 a essere la prima azienda italiana del caffè ad avere ottenuto la certificazione internazionale B Corp grazie a quanto fatto per rispettare i più alti standard di performance sociale e ambientale.

Quando si parla di Illy, non si può non pensare al design che ha visto come protagoniste assolute le tazzine che compongono la Illy Art Collection, decorate da oltre 120 artisti internazionali. A queste si aggiungono le macchine del caffè che rappresentano un connubio tra estetica ed efficienza tecnologica come le ultime arrivate in casa Illy: X9 Iperespresso e Iperespresso X1 Anniversary ECO MODE.

Compatta e facile da utilizzare: X9 Iperespresso

La macchina del caffè X9 Iperespresso si contraddistingue per le dimensioni ridotte, perfette per chi non ha molto spazio in cucina o in ufficio, senza sacrificare l’efficienza e il design. Realizzata con materiali pregiati ha una elegante forma a ellisse e una scocca in alluminio cromato disponibile in inox per chi ama lo stile moderno, in nero per un ambiente raffinato o nel classico rosso Illy, per dare un tocco in più alla stanza. Tutte caratteristiche che conquistano al primo sguardo. Preparare il caffè sarà semplice e veloce, grazie alla scheda elettronica, all’illuminazione della tazza e alla possibilità di memorizzare il tipo di caffè che preferiamo.

Iperespresso X1 Anniversary Eco Mode

La sostenibilità ambientale è i principio su cui si fonda la filosofia di Illy e la macchina Iperespresso X1 Anniversary Eco Mode racchiude in sé la qualità del caffè Illy, la semplicità d’utilizzo e il principio della sostenibilità.

I lunghi tempi d’attesa saranno un lontano ricordo con questo modello di macchina del caffè dotata di Eco Mode con tecnologia fast-heating. Bastano pochi secondi è avrai a disposizione caffè, vapore o acqua calda, con un notevole risparmio energetico, pari a una riduzione di circa il 50% rispetto alla precedente generazione di X1 Iperespresso. La tecnologia fast-heating consente anche di effettuare più preparazioni in successione, riducendo drasticamente i tempi di attesa.

Per facilitarne l’utilizzo, la macchina ha pulsanti dedicati alle singole preparazioni come ad esempio il pulsante per caffè espresso/lungo, quello per il caffè all’americana, la lancia vapore per montare il latte ed erogare acqua calda e il display analogico con indicazione di stato istantaneo.

Con questo modello non solo avrai direttamente nella tua cucina o in ufficio un apparecchio tech, ma anche di design perché è stato disegnato dall’architetto e designer industriale Luca Trazzi, che gli ha regalato un’ispirazione vintage e inconfondibili linee sinuose.

La nuova X1 Anniversary Eco Mode è disponibile in due versioni: inox e verniciata nei colori rosso illy e nero.

Illy Iperespresso Y3.3

Disponibile nei colori bianco, nero, rosso, azzurro amalfi, verde, giallo e arancione, la macchina Illy Iperespresso Y3.3 è perfetta per i più giovani da sempre attenti alle novità e al design. Il modello dalle linee minimal adatte ad ogni ambiente e senza tempo, sono compatte e facili da utilizzare. Il connubio perfetto tra praticità e design.