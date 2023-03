Piani cottura Beko, la soluzione per cucinare in modo semplice e veloce senza dimenticare il design

Gli appassionati di cucina amano trascorrere il tempo tra pentole, ricette e fornelli. Il piano cottura ha un ruolo centrale ed è tra gli elettrodomestici fondamentali perché permette di preparare pietanze gustose e ottenere ottimi risultati. I modelli tra cui scegliere sono diversi e Beko assicura soluzioni in grado di accontentare ogni esigenza. Dai classici piani cottura a gas a quelli a induzione, il brand ha una soluzione pensata proprio per te e per permetterti di coltivare la tua passione con apparecchi top di gamma, facili da utilizzare e belli da vedere.

La tradizione del piano cottura a gas

Scegliere il classico piano cottura a gas, non vuol dire rinunciare alla praticità e alla funzionalità. Il modello della Beko con i suoi comandi frontali e la tecnologia flameadjust a 9 livelli di potenza ti aiuta a regolare la fiamma in base alla pietanza che stai cucinando. Inoltre, avrai gli stessi risultati come quelli del piano cottura a induzione. Se hai poco tempo e non vuoi rinunciare a coccolarti con una ricetta deliziosa, il bruciatore centrale Wok High Power, con i suoi 5 kW di potenza, porta l’acqua a ebollizione in pochi minuti ed è perfetto anche per le fritture. Oltre alla praticità d’uso il piano cottura a gas è caratterizzato da un design piacevole grazie anche al trattamento PractiClean che assicura una pulizia più veloce e semplice. Infine, è perfetto se in casa ci sono bambini perché è dotato di un sistema di sicurezza che blocca l’erogazione di gas in caso di spegnimento accidentale del fornello.

L’innovazione con il piano cottura a induzione con cappa integrata

Cucinare è piacevole ma il più delle volte gli odori persistono in casa e a lungo andare diventano sgradevoli. Per preparare tutte le ricette che vuoi senza la preoccupazione dei cattivi odori, la cappa diventa indispensabile. Beko offre ai suoi clienti un piano cottura con cappa integrata che ti consente di avere una casa di design, profumata e adatta alle tue esigenze! Il brand mette a disposizione due tipologie di piani, uno da 60 che e uno da 80 cm. Entrambi dotati di 4 zone di cottura hanno comandi touch slider per controllare con estrema precisione la potenza di cui hai bisogno. Che tu voglia cucinare solo per te o per tutta al famiglia, questa soluzione è estremamente versatile perché ha anche la funzione IndyFlex. Questa permette di unire due fuochi e trasformarli in un’unica grande sezione e utilizzare pentole e padelle di qualsiasi dimensione. Potrai cucinare senza preoccuparti per il consumo di energia, perché la funzione Power Management permette di contenere i costi entro una determinata soglia. Cucinare anche se non hai molto tempo a disposizione è possibile con questo elettrodomestico dotato della funzione Booster che dimezza i tempi di cottura. Per le preparazioni più lente, invece, puoi scegliere il tasto Stop&Go che abbassa tutte le zone cottura al livello 1 premendo un semplice tasto senza correre il rischio di far bruciare le pietanze. Infine il dispositivo antisurriscaldamento blocca in automatico il piano cottura nel momento in cui c’è un carico eccessivo.

Pensato per chi ha poco spazio, il piano con cappa integrata assicura sempre prestazioni ottimali. Dotato di 4 livelli di potenza aspirante, i filtri in carbone attivo restituiscono un’aria pulita e purificata senza costi eccessivi in bolletta perché questo modello appartiene alla classe A.

Piano cottura con tecnologia Tempassist

Design e controllo intuitivo: queste sono le caratteristiche del piano con tecnologia Tempassist. Il modello dotato di 5 zone cottura è perfetto per chi ha una cucina ampia e spaziosa e ama trascorrere il tempo libero dietro i fornelli sperimentando sempre nuove ricette. I sensori a infrarossi della tecnologia Tempassist assicurano risultati eccellenti monitorando costantemente la temperatura. Il piano cottura, inoltre è pensato per venire incontro alle tue esigenze grazie alla funzione IndyFlex che trasforma due singoli fornelli in uno solo. Perfetto per coltivare la tua passione, senza spendere una fortuna, la funzione Power Management limita i consumi che non superano la soglia stabilita. Cucinare sarà rapido e divertente non solo grazie alla tecnologia Booster, ma anche attraverso il controllo Touch Slider con il quale puoi monitorare ogni zona in modo indipendente e decidere la temperatura di cui hai bisogno in base alla ricetta, con pochi gesti.