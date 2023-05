Tech e di design: i nuovi e funzionali piani cottura Electrolux con cappa integrata

Il piano cottura, insieme al frigorifero, è l’elettrodomestico più importante e usato in cucina. Fondamentale per le preparazioni, ha anche un valore estetico perché è al centro della cucina e ne caratterizza il design.

Negli ultimi anni si sono diffusi sempre di più i piani a induzione che con il loro stile essenziale sono perfetti nelle cucine moderne. Il piano cottura, però, non è l’unico elettrodomestico che permette di coltivare la passione per la cucina, anche la cappa ricopre un ruolo centrale perché riesce a eliminare efficacemente ogni tipo di odore soprattutto negli open space. Non sempre si ha lo spazio sufficiente per installarla proprio per venire incontro alle esigenze dei suoi clienti, Electrolux ha quindi sviluppato due serie di piani aspiranti.

I nuovi piani a induzione dispongono di una cappa integrata al centro e non richiedono l’installazione di un secondo elettrodomestico al di sopra dell’area di cottura.

Le cappe Electrolux sono funzionali e di design

Con i nuovi dettami del design le cucine nel corso degli anni sono cambiate diventando più aperte e luminose e sempre alla ricerca di apparecchi che riescano a dare un tocco in più all’ambiente. I piani delle due nuove serie Electrolux 800 e 600 si integrano perfettamente al piano di lavoro grazie all’installazione a filo.

A questo si aggiunge la flessibilità d’utilizzo perché consentono di far scivolare da un lato all’altro (anche sopra la griglia centrale), pentole e padelle per muoverle agevolmente lungo le quattro zone cottura. Ognuna di queste, inoltre, può raggiungere nove livelli di potenza a cui si aggiunge un pratico sistema di controllo e timer tutti con una gestione individuale e poter preparare così più pietanze contemporaneamente anche se hanno tempi di cottura differenti.

La cappa inserita nel piano cottura, è connessa a quest’ultimo per lavorare in maniera combinata: grazie alla tecnologia Hob2Hood regola automaticamente la potenza di aspirazione al variare delle impostazioni di cottura. La pulizia, poi, è estremamente semplice. Il filtro posizionato all’interno dell’estrattore, può essere rimosso con facilità e lavato in lavastoviglie.

I piani cottura della Serie 800 e 600

Se avete spazio in cucina e siete alla ricerca di un piano cottura ampio, allora la Serie 800 di Elecrolux è quello che fa per voi. La superficie con una larghezza di 83 cm ha un Double Bridge: le quattro zone disponibili, poste alla destra e alla sinistra della cappa, possono essere all’occorrenza unite a due a due per ampliare lo spazio di emanazione del calore.

La cappa invece, si contraddistingue per la funzione Breeze, grazie alla quale, una volta terminate le preparazioni, l’aria della cucina continua a essere ripulita dagli odori e rinfrescata a un basso livello di rumorosità, così da permettere di godersi i pasti in pieno relax.

La Serie 800 è firmata da due modelli, che si differenziano per il sistema di aspirazione: uno è dotato di una cappa filtrante, l’altro di un estrattore aspirante. Entrambe le versioni sono completate da comandi Slider Touch, che consentono un controllo veloce e intuitivo di tutte le funzioni.

Se invece siete alla ricerca di un piano cottura più piccolo, la Serie 600 ha una larghezza di 80 cm e un solo Bridge, a sinistra della griglia. Composta anch’essa da due modelli uno con cappa filtrante e l’altra con quella aspirante, garantisce un’estrazione potente e veloce: la funzione Boost, infatti, elimina in dieci minuti odori, fumi e vapore in eccesso dall’aria della cucina.