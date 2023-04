Piccoli, ma grandi elettrodomestici Beko: gli alleati in cucina tutti da scoprire

Avere la cucina dei sogni è più semplice di quello che pensi! Non sono solo i grandi elettrodomestici a fare la differenza, anche quelli piccoli riducono i tempi di preparazione e garantiscono prestazioni ottimali.

Tra le aziende che ti assicura un apparecchio adatto ad ogni tua esigenza, Beko è quello che stai cercando grazie alle sue caratteristiche e funzionalità differenti.

Sirius Line di Beko

La Sirius Line di Beko è una collezione di piccoli elettrodomestici per la cucina che si distingue per la sua eleganza e la praticità d’uso!

La gamma realizzata in inox si caratterizza per essere ultra-potente e in grado di affrontare anche i lavori più “pesanti” in cucina. E da ora, grazie anche all’impugnatura Soft Touch zigrinata potrai avere una presa solida e lavorare al meglio gli ingredienti.

All’interno di questo set di piccoli, ma fondamentali aiutanti in cucina, trovano spazio motori ad alta efficienza pensati per garantire prestazioni ottimali, ridurre i tempi di preparazione e agevolare la realizzazione del piatto.

La linea Sirius comprende:

Beko New Sirius Line Family-Hand Blender Set : frullatore a immersione con 12 impostazioni di velocità e sistema a 4 lame in acciaio inox

: frullatore a immersione con 12 impostazioni di velocità e sistema a 4 lame in acciaio inox Beko New Sirius Line Family - Chopper : tritatutto con sistema a 2 lame in acciaio inox e una ciotola da 1 L in vetro

: tritatutto con sistema a 2 lame in acciaio inox e una ciotola da 1 L in vetro Beko New Sirius Line Family - Table Blender : frullatore con sistema a 4 lame in acciaio inox e 6 impostazioni di velocità

: frullatore con sistema a 4 lame in acciaio inox e 6 impostazioni di velocità Beko New Sirius Line Family - Hand Mix: sbattitore elettrico con posizionamento verticale e 4 impostazioni di velocità

Blue Line di Beko

La Blue Line di Beko è la collezione di piccoli elettrodomestici per la cucina di cui non potrai fare a meno! Il design moderno è enfatizzato dalla scelta di abbinare il bianco e l’azzurro. I motori, poi, sono ad alta efficienza pensati per garantire prestazioni ottimali, ridurre i tempi di preparazione e agevolare la realizzazione del piatto. Facili da usare e facili da riporre dispongono di impugnature ergonomiche, possono essere azionate con una sola mano e sono completati da accessori multifunzione lavabili in lavastoviglie. Infine, hanno dimensioni compatte quindi assicurano la massima praticità

Tra gli apparecchi della linea non puoi farti sfuggire:

Tritatutto : dalle dimensioni compatte e base antiscivolo, è dotato di 2 lame in acciaio inox

: dalle dimensioni compatte e base antiscivolo, è dotato di 2 lame in acciaio inox Frullatore ad immersione : dotato di bicchiere in plastica BPA free con capacità 900ml e accessori inclusi come il tritatutto e il mixer

: dotato di bicchiere in plastica BPA free con capacità 900ml e accessori inclusi come il tritatutto e il mixer Frullatore con potenza 1000 W : la funzione Turbo è pensata per ingredienti difficili da emulsionare

: la funzione Turbo è pensata per ingredienti difficili da emulsionare Frullatore a immersione: è dotato di design a campana con protezione antispruzzo e bicchiere in plastica BPA free

Tostapane Beko

Cosa c’è di più buono di pane tostato, burro e marmellata per iniziare bene la giornata? A volte, anche le più piccole cose, riescono a migliorare l’umore per partire con il piede giusto. Per gli amanti dei toast e dei tanto adorati avocado toast, avere il giusto aiutante in cucina è indispensabile per portare sulla tavola dei pranzi o dei brunch davvero appetitosi e che lasceranno le papille gustative completamente soddisfatte.

Grazie al tostapane di Beko, ottenere croccanti e fragranti fette di pane è semplice, veloce e darà a tutti la possibilità di preparare anche sfiziosi stuzzichini da servire agli ospiti.

Le sue dimensioni compatte, le linee arrotondate e l’eleganza del nero, lo rendono un accessorio talmente bello che sarebbe un peccato nasconderlo dietro un’anta dell’armadio della cucina. Grazie ai suoi 7 livelli di tostatura è possibile scegliere quanto si vuole dorare la fetta di pane, mentre il tasto spegnimento/espulsione permette di gestire in ogni istante il tempo di cottura.

La funzione scongelamento viene invece incontro quando ci si accorge all’ultimo che manca il pane e l’unico che si ha, è quello in freezer e per garantire il massimo comfort di utilizzo le pinze sandwich in acciaio Inox con impugnatura isolante saranno un ottimo alleato in cucina. Per una pulizia senza sforzi, infine, il cassetto raccogli briciole è facilmente estraibile in pochi secondi.