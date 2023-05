Preparati all’estate con i prodotti Beurer mani e piedi per creare una piccola spa a casa

L’arrivo della bella stagione segna il momento in cui mani e piedi tornano ad essere i principali protagonisti, poiché si ricomincia a trascorrere più tempo all’aria aperta e ad indossare abiti più leggeri, insieme a sandali e scarpe aperte.

Concedersi manicure e pedicure comodamente a casa non è mai stato così semplice grazie ai dispositivi Beurer, l’azienda tedesca leader nella realizzazione di prodotti tecnologici per la salute e il benessere, pensati appositamente per trattamenti efficaci proprio come dall’estetista.

Set Manicure MP 52

Il dispositivo si contraddistingue per il suo design “a penna” extra-slim e la sua impugnatura ergonomica e antiscivolo, che ne consentono un semplice utilizzo per modellare con precisone e limare con facilità la forma delle unghie.

Un risultato sempre curato e pulito con i 7 differenti accessori in zaffiro e feltro (disco in zaffiro, lima in zaffiro a grana fine, lima in zaffiro a grana grossa, lima in feltro, fresa a fiamma, fresa in zaffiro rotonda, supporto per accessori in carta abrasiva) e i 10 accessori monouso, adatti anche per i diabetici, che si combinano al potente motore professionale (velocità massima di 15.000 giri/min) e alla regolazione continua con rotazione in senso orario e antiorario.

Inclusi nel set anche la custodia portatile ed il cavo USB-C con adattatore.

Set per manicure e pedicure MP 84

Come avere sempre mani e piedi a prova d’estate? Con il set MP 84 di Beurer, che permette di realizzare comodamente a casa una manicure e pedicure curata come in un centro estetico, grazie ai 10 accessori di altissima qualità:

Lima in zaffiro per l’eliminazione della pelle secca

Lima in feltro per la lucidatura delle unghie

2 dischi in zaffiro (uno a grana fine e uno a grana grossa) per limare le unghie

Fresa a cilindro per levigare le superfici inspessite delle unghie

Fresa a fiamma e una a puntina per le unghie incarnite

Lima in zaffiro e una circolare per rimuovere delicatamente i calli

Lima in cristallo per i calli più spessi e i duroni

Attraverso i 3 livelli di velocità (fino a 4.400 giri al minuto), gli accessori di MP 84 consentono uno styling professionale e di non disperdere la fastidiosa polvere delle unghie, grazie al tappo di protezione dedicato.

Il suo design ergonomico ne facilita l’utilizzo, impedendone lo scivolamento dalle mani, mentre la luce led ne indica la rotazione - senso orario (verde) e senso antiorario (rosso) - per un trattamento di estrema precisione.

Il set è dotato di una pratica custodia, che consente, non solo di riporre tutti gli accessori in modo ordinato, ma anche di portarlo sempre con sé e ricaricarlo (tramite porta micro USB). MP 84, infatti, funziona comodamente senza fili grazie alla sua potente batteria agli ioni di litio che garantisce un utilizzo di 2 ore.

Idromassaggio plantare FB 3

Per concedersi un momento di relax l’idromassaggio plantare FB 30 è l’alleato perfetto!

Infatti, oltre ad essere dotato di un accessorio per pedicure, FB 30, attraverso le tre funzioni di massaggio vibrante, idromassaggio e regolazione della temperatura, distende la muscolatura tesa, regalando una sensazione di benessere immediata e favorendo la circolazione sanguigna.

Infine, i suoi benefici punti luce a infrarossi aiutano ad alleviare le contratture muscolari e, grazie al pratico design, il pediluvio risulta comodamente pieghevole e perfetto per una sistemazione salvaspazio.

Idromassaggio plantare FB 65

L’idromassaggio plantare FB 65 di Beurer è il dispositivo più completo della sua categoria e si contraddistingue, infatti, per le sue differenti funzionalità tra cui è possibile scegliere di volta in volta:

Pediluvio, per un’immediata sensazione di benessere grazie anche ai rulli massaggianti presenti sul fondo

Rilassante massaggio vibrante e idromassaggio, 4 programmi di massaggio per un rilassamento semplice e personalizzato

3 livelli di temperatura dell’acqua impostabili

Illuminazione d’atmosfera (con luce rossa, verde, blu, gialla, violetta e turchese) per personalizzare l’ambiente circostante

3 accessori pedicure per piedi sempre curati: il leviga talloni, l’accessorio spazzola e quello per il massaggio

6 rulli massaggianti per riattivare la circolazione e avere piedi e gambe più leggere

La doppia parete di cui è dotato consente un migliore isolamento termico, mentre l’elegante display touch premium e i piedini in gomma antiscivolo ne facilitano l’utilizzo.

Leviga talloni ricaricabile MP 59 Wet&Dry

Piedi sempre liberi da fastidiosi calli, duroni e pelle ruvida con MP 59 di Beurer, il levigatore che è possibile utilizzare sia su pelle asciutta che bagnata, grazie alla sua funzione waterproof.

Il dispositivo è dotato di 2 rulli levigatori asimmetrici, uno a grana fine e uno grana grossa con rivestimento in diamanti, per risultati precisi sia su aree specifiche che grandi aree del corpo, di 2 livelli di velocità, di batteria ricaricabile agli ioni di litio, per una durata particolarmente prolungata ed efficace, e di luci LED che ne indicano il livello di carica.

Comodo da portare sempre con sé, anche in vacanza, MP 59 si attiva premendo l’interruttore On/Off, si ripone in tutta sicurezza grazie alla funzione Travel Lock e si ricarica semplicemente appoggiandolo sull’unità di carica compatta a contatto.