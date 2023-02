A casa o in ufficio, qualità e design di livello con i proiettori XGIMI

Vivere l’esperienza del cinema direttamente a casa! Quante volte abbiamo desiderato gustare un bel film comodamente seduti sul divano senza sacrificare la qualità della pellicola, oppure abbiamo sognato di poter rivedere le immagini dell’infanzia sulla parete di casa? Quello che può sembrare un desiderio irrealizzabile, diventa reale con i proiettori XGIMI.

Con questi apparecchi possiamo dire per sempre addio a proiettori voluminosi, grandi, costosi e difficili da spostare per accogliere in casa o in ufficio dispositivi top di gamma la cui caratteristica principale è la versatilità!

L’azienda dal 2013 si mette al servizio dei suoi clienti per creare prodotti all’avanguardia in grado di rispondere ad ogni esigenza, dalla voglia di proiettare un film a dispositivi che diventano una marcia in più durante una riunione. Tutti, infatti sono caratterizzati da un aspetto ultracompatto che si adatta sia a chi è sempre in movimento, sia a chi vuole avere l’apparecchio comodamente a casa. Questi prodotti, infatti assicurano esperienze audiovisive davvero coinvolgenti con la possibilità di lavorare con partner come Google, Harman Kardon e Texas Instruments.

Il divertimento di tutti è assicurato con configurazioni semplificate e un design unico sempre al passo con i tempi.

I proiettori per ogni esigenza

XGImi pensa ai suoi clienti e offre una gamma di proiettori pensati per ogni esigenza e che puntano tutto su design e tecnologia.

Gli amanti del cinema o delle serie tv, potranno guardare i loro personaggi preferiti in azione grazie a XGIMI Aura. Il proiettore fisso a tiro ultracorto, produce immagini fino a 120’’ anche se non abbiamo una stanza molto luminosa perché assicura immagini nitide anche se posizionato a pochi centimetri dallo schermo. Il design ultra moderno si sposa con una definizione 4k che supporta la tecnologia HDR e ha una luminosità di 2400 ANSI lumen. Inoltre è basato su AndroidTV e dispone di un impianto audio firmato harman/kardon.

Se abbiamo bisogno di avere il proiettore sempre con noi, allora possiamo scegliere tra il modello Halo+ ed Elfin. Il primo ha una batteria integrata ed è ultracompatto senza sacrificare le prestazioni. Pensato per essere sempre al tuo fianco in ogni occasione, il modello in automatico effettua l’allineamento dello schermo e la correzione keystone, il tutto supportato da risoluzione Full HD, 900 ANSI lumen di luminosità, AndroidTV, HDR10 e audio harman/kardon.

XGIMI Elfin invece, è ultra leggero, sottile e con linee squadrate che lo rendono trasportabile in qualsiasi borsa o valigia mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche. Il proiettore è dotato di qualità Full HD, AndroidTV, correzioni automatiche, 800 ANSI lumen di luminosità e HDR10 per immagini vivide e coinvolgenti.

Perfetto per la casa o l’ufficio il modello portatile Horizon Pro è leggero, facile da trasportare da una stanza all’altra puntando tutto sulla tecnologia. La risoluzione 4K con tecnologia HDR10 va di pari passo con la capacità di creare immagini fino a 200 pollici di diagonale, senza dimenticare i 2.200 ANSI lumen di luminosità e un impianto sonoro firmato harman/hardon.