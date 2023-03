Festa del papà: Xgimi è il regalo perfetto per gli appassionati di tech e design

La festa del papà è l’occasione per dimostrare tutto il nostro affetto a una delle persone più importanti per noi. Oltre a organizzare la giornata in sua compagnia, possiamo pensare di fargli un regalo. Molti sono accomunati dall’amore per la tecnologia! Ma cosa scegliere per farlo contento? Xgimi, azienda leader nel settore dei proiettori e Laser TV ci viene in aiuto con una vasta gamma di prodotti in grado di unire design e funzionalità. Perfetti per vivere un’esperienza di visione immersiva, sono ideali per passare una serata in famiglia o per godersi la partita della squadra preferita come se si fosse a bordocampo, dobbiamo solo scegliere il modello perfetto per nostro padre.

Xgimi Horizon Pro

Per un grande papà ci vuole un regalo importante e il proiettore Xgimi Horizon Pro è la soluzione per avere un vero e proprio cinema direttamente a casa. Con i suoi 2.200 gli ANSI Lumens e la risoluzione 4K HDR10 potremo vedere un film o il nostro sport preferito con una qualità video eccellente. La funzioni Brightness Adjustment, poi, capta le luci ambientali e regola di conseguenza la luminosità, a cui si aggiunge un efficace sistema di riduzione del rumore delle immagini INR e il Clarity Enhancement per migliorare il dettaglio, soprattutto per schermi molto grandi. Inoltre, se nostro padre è amante dei videogames è l’occasione per organizzare appassionanti sfide, un modo per trascorrere del tempo in sua compagnia e divertirci.

Xgimi Halo+

Non solo a casa, i papà possono godersi i loro video preferiti anche quando sono in viaggio grazie al proiettore Xgimi Halo+ dotato di una sorgente luminosa a LED ultra-efficiente che regala immagini perfettamente nitide e chiare per l’intera durata di vita del dispositivo. Halo+ rende ogni contenuto ancora più luminoso grazie alla potente batteria, al formato FHD a 1080p e 900 ANSI lumen iperfocalizzati a LED. I doppi altoparlanti Harman Kardon da 5W, poi, regalano un suono pulito e privo di distorsioni e con un’ottima risposta dei bassi.

Caratterizzati da un design funzionale e facile da configurare, i proiettori sono dotati dell’allineamento intelligente dell’immagine (ISA), la correzione automatica del Keystone, Auto Focus e un sistema smart che evita gli ostacoli tra il proiettore e lo schermo, dimenticandosi così delle lunghe operazioni di set-up.