Dyson ti libera dalle allergie con gli innovativi purificatori e aspirapolvere

L’arrivo della primavera dà il via ufficiale alla stagione delle allergie. Le temperature aumentano ma, insieme a loro, anche i disturbi tipici di questo periodo dell'anno come starnuti e lacrimazione degli occhi.

Il problema non riguarda solo gli spazi all’aperto. Infatti, anche l’aria degli ambienti indoor, come case e uffici, può essere molto inquinata e allergeni come pollini, pelo di animali, acari e muffe possono essere causa di disturbi respiratori. Contrastarli è molto importante perché possono favorire l’insorgenza di malattie più serie, come l’asma ad esempio.

Le case moderne sono progettate per essere efficienti dal punto di vista energetico e sono così ben sigillate che l'inquinamento generato dalle attività quotidiane, come cucinare e pulire, possono rimanere intrappolati. Molte particelle che compongono l'inquinamento dell'aria interna sono anche portatrici di allergeni, come pollini, polvere e peli di animali domestici.

La strategia migliore è la ventilazione con aria esterna pulita, ma questo non è purtroppo possibile nelle stagioni delle fioriture. Sono quindi disponibili in commercio dispositivi in grado di aggirare questo problema mediante un processo di filtrazione dell’aria. I purificatori d’aria e gli aspirapolvere Dyson possono effettivamente contribuire a rimuovere, oltre che gli inquinanti, anche gli allergeni responsabili dei sintomi.

Purificatore ventilatore Dyson Purifier Cool Formaldehyde

Dyson Purifier Cool Formaldehyde sfrutta la tecnologia Air Multiplier per rinfrescare, proiettando al contempo aria purificata in ogni angolo della stanza. Non è solo il filtro a soddisfare lo standard HEPA 13, bensì l’intero dispositivo, che cattura efficacemente il 99,95% delle particelle più piccole di 0,1 micron come allergeni, batteri, pollini e spore di muffa. Integra inoltre un sensore intelligente di formaldeide che assicura un rilevamento selettivo dell’inquinante per tutta la vita del dispositivo, e può essere interamente controllato tramite Dyson Link App e attivato mediante controllo vocale. Ultimo ma non meno importante, è del 20% più silenzioso, rendendolo adatto all'uso anche di notte.

Purificatore umidificatore ventilatore Purifier Humidify+Cool Formaldehyde

Il Purifier Humidify+Cool Formaldehyde è il primo purificatore umidificatore ventilatore Dyson che rileva e distrugge la formaldeide, in grado di fronteggiare non solo il problema dell’inquinamento indoor, ma anche quello della secchezza dell’aria causato dall’utilizzo dell’aria condizionata, dall’abbassarsi delle temperature e dall’utilizzo dei sistemi di riscaldamento. Il prodotto combina il sensore Dyson per la formaldeide allo stato solido e il sistema di filtrazione HEPA H13 completamente sigillato con la funzionalità di umidificazione igienica.

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde purifica, rileva con precisione e distrugge la formaldeide automaticamente e utilizza la tecnologia UV-C per rimuovere il 99,9% dei batteri presenti nell’acqua. Dyson ha inoltre progettato un ciclo di pulizia profonda che pulisce a fondo tutte le componenti esposte all'acqua, avvisando l’utente quando è necessaria la pulizia e guidandolo nel processo. Ultimo ma non meno importante, il Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde può essere controllato a distanza tramite l’applicazione Dyson Link o attivato dal controllo vocale.

Aspirapolvere senza filo Dyson V15 Detect Absolute

Dyson V15 Detect è l'aspirapolvere senza filo in grado di individuare, rimuovere, misurare e contare la polvere microscopica, fornendo la prova scientifica di una pulizia profonda. Racchiude le tre tecnologie chiave di rilevamento laser della polvere, rilevamento acustico della polvere e tecnologia anti-groviglio.

La spazzola con luce integrata che mostra le particelle invisibili, un sensore piezoelettrico adatta automaticamente la potenza quando necessario e uno schermo LCD mostra prove visibili di una pulizia profonda dando informazioni in tempo reale. Potenza di 240AW e autonomia fino a 60 minuti in modalità Eco.

Kit accessori per la cura degli animali

Il kit di accessori Dyson per la cura degli animali domestici a pelo medio e lungo comprende il tanto amato accessorio per la toelettatura degli animali, progettato per rimuovere istantaneamente i peli morti del proprio cane, la forfora e le microscopiche scaglie di pelle, compatibile con la gamma Dyson senza filo. Collegato direttamente al corpo principale del dispositivo o tramite un tubo flessibile, l’accessorio - che dispone di 364 setole angolate a 35° - si flette mentre si spazzola l'animale, penetrando nella pelliccia per afferrare i peli morti, per una toelettatura veloce e confortevole.