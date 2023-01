Per raderti a casa tua come dal barbiere: il rasoio OneBlade 360 della Philips

Tra i piccoli elettrodomestici da avere assolutamente in casa ci sono quelli per la cura della persona e i rasoi sono un must have a cui è difficile rinunciare per gli uomini. La barba a lungo considerata sinonimo di poca cura, negli ultimi anni è vista come un vero e proprio tratto distintivo.

Per realizzare quella che si adatta meglio al tuo stile non è necessario andare dal barbiere, puoi realizzarla direttamente a casa, da solo con i rasoi OneBlade 360 della Philips.

Il brand leader nel settore della tecnologia per la casa e nella Health Technology porta avanti una ricerca costante sul miglioramento della salute e del benessere delle persone. Philips con la sua tecnologia all’avanguardia mette a disposizione le proprie competenze cliniche e la conoscenza dei consumatori per offrire soluzioni integrate e rendere il mondo più sano e sostenibile attraverso l’innovazione.

I rasoi per un look impeccabile

Proprio da questa filosofia nascono gli apparecchi per la cura della persona della Philips da avere in casa come OneBlade 360 che rade, regola e rifinisce ogni tipo di barba e lunghezza per ottenere uno stile curato e ricercato e con una grande autonomia grazie alla batteria ricaricabile.

Il tratto distintivo di questo rasoio è la lama che si adatta alle curve del viso, del collo e della mascella per eliminare i peli più corti in poco tempo, ma anche quelli lunghi, attraverso la lama dai movimenti estremamente rapidi. Puoi utilizzare OneBlade 360 in una delle due direzioni per avere sempre la migliore visibilità durante la rifinitura. Inoltre, il rasoio non rade in profondità come la lama tradizionale per prendersi cura della tua pelle.

A casa, in viaggio o sotto la doccia, Philips OneBlade 360, completamente impermeabile, è l’alleato perfetto per esprimere sempre il tuo stile personale in modo semplice e confortevole grazie alle due lame incluse una per il viso e una per il corpo. L’apparecchio inoltre, è dotato di un pettine regolabarba 5 in 1 pensato per realizzare la barba che preferisci con rifiniture precise per un look davvero impeccabile.

Le lame sono progettate per prestazioni di lunga durata e per risultati ottimali devi sostituire la lama ogni 4 mesi.

Il rasoio per ogni tipo di barba

Ogni uomo ha il suo stile personale e di conseguenza ognuno ha la sua barba preferita che in alcuni casi segue le ultime tendenze. Infatti per il 2023 c’è la Stubble Beard o barba dei tre giorni, quella a “coda d’anatra” (una barba a punta curata e di media lunghezza), quella sfumata, in questo caso barba e capelli sono uniti da una sfumatura verticale e infine la barba classica.

Philips OneBlade 360 è il piccolo elettrodomestico da avere sempre con te in bagno o nella valigia pronto a realizzare la barba di tendenza in poche passate come ad esempio: