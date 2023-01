Recensione Power Bank 2 in 1 e Wireless Charger Pro Varta: ottime prestazioni e praticità d’uso

Pc, telefono o tablet: nel corso della giornata per lavoro o svago questi sono i supporti che utilizziamo più di frequente e che devono essere sempre carichi. Se quando siamo in casa anche i più ansiosi sono tranquilli perché certi di avere a disposizione una presa dove caricare i vari device, il problema sorge quando si trascorre la maggior parte della giornata fuori casa in luoghi in cui trovare una fonte di ricarica è quasi impossibile. Con i Power Bank, anche chi controlla in modo ossessivo il livello della batteria non avrà nulla di cui preoccuparsi. Tra i modelli a cui affidarsi ci sono quelli Varta, in particolare Wireless Power Bank 2-in-1 20.000 mAh e Wireless Charger Pro che abbiamo provato per voi.

Wireless Power Bank 2 in 1 20.000 mAh Varta

Il Power Bank wireless 2 in 1 testato è quello da 20.000 mAh: in commercio, però, ci sono anche quelli da 5.000, 10.000 e 15.000 mAh per venire incontro ad ogni esigenza.

Design

Il Power Bank ha un design essenziale e moderno! Le linee semplici e i bordi arrotondati gli regalano un aspetto elegante che però si sposa perfettamente con la necessità di essere un prodotto bello e funzionale. Infatti, l’utilizzo del Power Bank è facile e intuitivo: sulla scocca superiore bianca, in basso a sinistra è presente il tasto di accensione circondato da quattro indicatori a Led. La funzione di quest’ultimi è quella di indicare il livello di carica del Power Bank stesso, infatti ogni indicatore rappresenta il 25%. Al centro invece, è presente un cerchio grigio per la ricarica Qi, ovvero la parte in cui è possibile ricaricare lo smartphone o gli auricolari in modalità wireless. Nella parte laterale in basso, invece ci sono due porte USB QC 3.0 e una porta USB-C PD.

Le dimensioni contenute 9 mm x 160 mm x 24 mm si associano a un peso di circa 438 gr, non eccessivamente leggero, ma che comunque permette di portare il Power Bank comodamente con noi. Infatti, il modello compatto può essere trasportato in borsa o in tasca senza occupare spazio eccessivo.

Caratteristiche tecniche

Il carica batterie ha il vantaggio di poter essere utilizzato con vari dispositivi, noi lo abbiamo testato con uno smartphone e con gli auricolari wireless, ma è compatibile anche con smartwatch, fitness tracker, videocamere e altri device. Oltre alla ricarica standard, il Power Bank permette anche di effettuare quella rapida, sia in modalità wireless sia attraverso il cavo USB. Per attivare questa funzione, basterà accendere il carica batteria e una volta attivo premere nuovamente il tasto di accensione, in questo caso la luce a Led a sinistra diventerà blu. Quando colleghiamo lo smartphone con il cavo il Led sarà fisso, mentre nella modalità wireless lampeggerà.

La possibilità di poter ricaricare un device in modalità wireless è la marcia in più di questo Power Bank, perché basta metterlo su un piano e posizionare lo smartphone o le cuffie anche se non abbiamo con noi il cavo. In ogni caso le prestazioni saranno sempre eccellenti.

Per quanto riguarda la ricarica con cavo, le performance non cambiano, perché anche in questa situazione è possibile la ricarica rapida. Inoltre si ha la praticità di collegare il dispositivo per poi metterlo in borsa e continuare la ricarica anche quando siamo in movimento.

Una ulteriore caratteristica da non sottovalutare è la possibilità di sfruttare la modalità di ricarica pass-through spesso assente sui Power Bank. La caratteristica di questa funzione è quella di poter caricare il carica batteria e nello stesso tempo di sfruttare una delle sue uscite per collegare e caricare un device in contemporanea. Questo perché il Power Bank è in grado di erogare energia anche mentre si ricarica.

Durata della ricarica

Il Power Bank da 20.000 mAh rispetta in pieno le sue caratteristiche perché con una ricarica completa è possibile avere circa 3 cicli e mezzo di ricarica per lo smartphone.

Per quanto riguarda i tempi di ricarica del Power Bank vanno dalle 3 alle 4 ore, un tempo giusto calcolando l’ampia autonomia.

Conclusioni

Il Wireless Power Bank 2 in 1 20.000 mAh di Varta è il carica batteria da avere con noi se siamo spesso fuori casa perché ha il vantaggio di avere un peso non eccessivo e dimensioni giuste che consentono di portarlo senza troppa fatica.

Per quanto riguarda le prestazioni, sono eccellenti perché il Power Bank ha un’ampia autonomia che permette di caricare più volte i device prima di scaricarsi. Inoltre la modalità di ricarica con cavo e wireless, permette di scegliere quella che in quel momento risponde meglio alle nostre esigenze. Infine, la funzione pass-through è un di più che consente al modello Varta di essere superiore rispetto ad altri dispositivi simili.

Wireless Charger Pro di Varta

Il caricabatterie deve essere funzionale, ma anche bello esteticamente e il Wireless Charger Pro racchiude in sé entrambe le caratteristiche.

Design

Semplice e discreto, è questo quello che viene in mente quando si vede il Wireless Charger Pro. Il dispositivo quadrato ha i bordi tondeggianti che addolciscono la struttura a cui si aggiunge anche un rivestimento in tessuto grigio scuro sulla scocca superiore con il logo Varta e il simbolo wireless inciso in modo non invadente. Lo stile elegante possiamo ritrovarlo anche nell’indicatore, infatti quello per il processo di ricarica è un piccolo Led sul bordo che quando sta caricando il dispositivo diventa blu, mentre quando è verde acceso vuol dire che la ricarica è terminata.

Infine, i pratici piedini in silicone fanno sì che il Wireless Charger Pro possa essere poggiato su qualsiasi superficie, anche quelle lisce, senza correre il rischio di cadere o scivolare, ma rimanendo ben saldo.

Caratteristiche tecniche

Il Wireless Charger Pro è un dispositivo in grado di ricaricare un solo device alla volta, ma con prestazioni eccellenti perché possiamo contare sulla ricarica veloce. Dotato di un cavo USB C, riesce a fornire l’energia necessaria al dispositivo in carica che si aggira sui 15 watt.

Inoltre, la caratteristica è quella di consentire all’apparecchio in carica di continuare a funzionare, in questo modo possiamo ricaricarlo e utilizzarlo nello stesso tempo mandando messaggi, ascoltando musica o navigando su internet.

Durata della ricarica

Ricaricare un dispositivo vuol dire anche avere la batteria piena nel più breve tempo possibile e con il Wireless Charger Pro possiamo avere il device carico in poco tempo, rispettando in pieno le caratteristiche dei classici caricatori wireless.

Conclusioni

Wireless Charger Pro di Carta è la soluzione ideale per chi vuole ricaricare i propri apparecchi rapidamente senza dover necessariamente utilizzare il cavo. Le prestazioni del caricatore sono notevoli perché permettono di avere la batteria piena nel giro di poco tempo. Inoltre, l’indicatore a Led ha il vantaggio di avvisarci quando la carica è completa cambiando semplicemente colore, in modo da avere sempre sotto controllo l’avanzamento. L’unico neo è che se il dispositivo che mettiamo a caricare sul Wireless Charger Pro è troppo grande, tende a coprire l’indicatore a Led, quindi avere sotto controllo il livello di carica risulta scomodo.

Il design e la fattura di qualità fanno di questo caricatore uno strumento utile da avere con noi per utilizzare al meglio i nostri dispositivi anche quando siamo fuori casa.