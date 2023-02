Wacom One Creative, un dispositivo utile, versatile e adatto a tutti: la nostra prova

Avere la sensazione di disegnare su un foglio quando in realtà stiamo utilizzando uno schermo? Le tavolette grafiche sono tutto questo! Quando si parla di qualità Wacom è sempre al primo posto con i suoi dispositivi come dimostra la tavoletta grafica Wacom One Creative in grado di unire funzionalità e convenienza in un solo supporto pronta ad essere utilizzata a casa o al lavoro. Lo abbiamo provato per voi.

Design e comodità

Una tavoletta grafica deve essere comoda da utilizzare sia se ci troviamo a casa, sia se siamo in ufficio e il modello della Wacom rispecchia in pieno queste esigenze. Il dispositivo essenziale si sposa alla perfezione con uno schermo da 13,3 pollici caratterizzato da una risoluzione full HD e un’ottima gamma di colori. Lo schermo formato da un vetro opaco che copre tutta la superficie (inclusi i bordi) è un plus da non sottovalutare.

A differenza della parte anteriore, quella posteriore è in plastica resistente e ha due piedini integrati per inclinare lo schermo e facilitarne l’utilizzo. Lo stile semplice ed essenziale della tavoletta con bordi arrotondati è completato da un porta penna laterale così da averla a portata di mano. Proprio la penna inclusa nella confezione è facile da utilizzare e non ha bisogno di essere ricaricata, basta calibrare la pressione.

Il peso contenuto (circa 1 kg), poi, consente di mantenere la tavoletta con una solo mano mentre si utilizza senza grandi problemi o difficoltà. Priva di touch e di connessione wireless, può interagire con il pc tramite un cavo multiplo che da un lato ha le uscite HDMI e USB da collegare al computer, dall’altro ha l’uscita USB-C per la tavoletta e l’alimentatore.

Facilità d’utilizzo

La tavoletta Wacom One Creative è compatibile con diverse versioni di macOS Windows e alcuni modelli Android. Semplicissima da installare, bastano pochi minuti per iniziare a utilizzarla. Inoltre, con la tavoletta sono inclusi alcuni programmi specifici per il disegno, ma è compatibile con quelli di grafica come Photoshop. La Wacom One Creative non è pensata solo per gli esperti di disegno, può essere utilizzata in diversi modi, ad esempio per prendere appunti, agire su PowerPoint o modificare pdf, risultando molto versatile.

Lo schermo opaco è la marcia in più della tavoletta perché sia con il bianco e nero sia con gli altri colori assicura una buona visuale. La penna ergonomica può essere utilizzata anche inclinata di 60° e consente di avere una piacevole sensazione mentre la si utilizza. Estremamente sensibile basta fare poca pressione o semplicemente sfiorare la superficie. È sufficiente fare alcune prove e dopo alcuni minuti si prende confidenza con la penna regolando la pressione in base alle nostre esigenze.

Conclusioni

La Wacom One Creative è una tavoletta grafica ben fatta, facile da portare con noi per il peso contenuto e per la facilità d’utilizzo. La caratteristica principale è la versatilità perché compatibile con differenti sistemi e l’esperienza di utilizzo è gradevole. La Wacom, infatti, non è una semplice tavoletta grafica ma molto di più perché è utile per prendere appunti, sottolineare testi e anche per agire direttamente sui PowerPoint o sui pdf. Tutte caratteristiche che spingono a provarla e sperimentare le sue potenzialità, rimanendo gradevolmente stupiti.

Quello che colpisce in positivo del dispositivo è la qualità associata a un prezzo non eccessivo per le funzioni che ha. Questo la porta di diritto ad essere definita un prodotto di qualità superiore che pur non essendo professionale ci si avvicina molto. L’unico neo che ne limita leggermente l’utilizzo sono i cavi. Pur essendo riuniti in un unico blocco, risultano un po’ scomodi, ma questo non sminuisce la qualità del prodotto.