Electrolux e Festa della Mamma: le migliori idee per un regalo speciale

La Festa della Mamma è sempre più vicina e non sai ancora cosa regalare a tua madre? Per far si che la ricorrenza sia davvero speciale, Electrolux ha in serbo alcune idee regalo che le consentiranno di coltivare le sue passioni o di rendere più semplici e veloci anche le faccene più noiose. Il 14 maggio 2023 puoi sorprenderla con un regalo ad hoc come la planetaria per le amanti della cucina, lo stiratore verticale per un guardaroba impeccabile o il frullatore per un’alimentazione sana.

Stiratore verticale Refine 700

Lo stiratore verticale assicura vestiti freschi ed impeccabili in pochi minuti. Refine 700 combina massima praticità, elevate prestazioni ed estrema semplicità di utilizzo, permette di distendere rapidamente le pieghe di ogni tessuto e di avere senza fatica capi sempre puliti e igienizzati, perché rimuove il 99,99% dei batteri.

Lo stiratore è subito pronto all'uso in pochi secondi grazie ad una facile configurazione e a una tecnologia intuitiva: basta accenderlo, riempire d’acqua il serbatoio removibile e scegliere tra le due impostazioni di vapore. Non è necessario avere un'asse, perché i capi possono essere stirati con ottimi risultati anche appesi a una gruccia.

Gli accessori in dotazione dello stiratore sono studiati per trattare tutti i tipi di capi: dalla spazzola, che agevola la pulizia anche dei tessuti più spessi, al guanto che protegge la mano dal vapore caldo e diventa utile borsa contenitore. Inoltre il cavo lungo tre metri consente di arrivare facilmente a trattare superfici alte come le tende senza doverle staccare. Refine 700 è stato concepito per prolungare il tempo di vita dei capi, riducendone l’impatto sull’ambiente: ogni anno, infatti, a causa di metodi di lavaggio troppo aggressivi e ripetuti, milioni di tonnellate di abiti vengono buttati via.

Compact Blender Create 4

Per ricaricarsi nel pieno di una lunga giornata di lavoro, accompagnare la "remise en forme” in vista dell’estate, assicurarsi in modo facile e veloce la giusta dose quotidiana di vitamine: il Compact Blender Create 4 di Electrolux è l’alleato perfetto sia in cucina, sia fuori casa per trasformare la cura di sé in una gustosa abitudine.

Il frullatore dal design salvaspazio, risponde a molteplice funzioni grazie a un’ampia gamma di accessori: a tre bottiglie rimovibili dotate di coperchio (due bottiglie da 600 ml e una da 300 ml), per portare ovunque le bevande appena preparate, si aggiunge una caraffa di vetro da portare direttamente in tavola. Nel barattolo è inoltre possibile tritare finemente chicchi di caffè, noci e frutta secca con cui arricchire golose ricette.

Planetaria Assistent Pure Black

La planetaria Assistent è il segreto per cucinare ogni giorno dei piatti squisiti, dalla pasta sfoglia al pane croccante, in modo facile e veloce. Estremamente versatile, è dotata di 10 regolazioni di velocità e di un’ampia scelta di accessori multifunzione: oltre alla frusta a filo, il gancio impastatore e il paraschizzi, la frusta piatta in silicone SoftEdge, insieme alla spatola in silicone inclusa, permette di mescolare perfettamente gli ingredienti senza grumi, mentre il coperchio per la lievitazione PerfectRise assicura il livello di umidità ottimale per fare crescere gli impasti. La massima funzionalità è garantita anche dalle due ciotole, da 4,8 e 2,9 litri, che si adattano a preparazioni in piccole o grandi quantità. Inoltre, la luce LED integrata offre sempre una completa visibilità sui composti in lavorazione.