Rowenta x Karl Lagerfeld: la limited edition esclusiva di prodotti per l’hair care

Rowenta, marchio leader nella cura della casa e della persona, e Karl Lagerfeld, il brand di moda e accessori, collaborano per dar vita a una gamma di prodotti premium per la cura e lo styling dei capelli. L’intera lineup presenta un design total black con il motivo Kameo dello stilista, di cui porta il nome, e un contorno rosso che è un simbolo distintivo del brand.

La collezione limited edition Rowenta x Karl Lagerfeld si compone di una serie di prodotti tra cui phon asciugacapelli, piastra lisciante, e styler per diverse esigenze.

I prodotti punta di diamante della collezione sono quattro scopriamoli tutti

Asciugacapelli Pro Stylist

Con un motore Pro AC da 2200W, è in grado di offrire un’asciugatura come dal parrucchiere, con tempistiche ultra rapide. Dotato della tecnologia Air-to-Care, abbinata al rivestimento Keratin&Glow, offre uno styling estremamente lucente. Grazie a sei impostazioni di velocità e temperatura e ai tre accessori per lo styling, è possibile ottenere una piega ogni giorno diversa, a seconda dei propri desideri e dell’ispirazione del momento.

Spazzola lisciante Power Straight

La spazzola ad aria calda perfetta per levigare e lisciare anche i capelli più robusti, combattendo l’effetto crespo. Grazie alla sua tripla azione, cattura i capelli sin dalla radice, mantiene una temperatura costante con la tecnologia Thermo-Control e liscia i capelli lasciandoli morbidi e naturalmente lucenti.

Spazzola rotante Pro Stylist rotative brush

Una spazzola in grado di offrire uno styling professionale grazie al flusso d’aria potente e costante, che presenta setole in nylon. Anche questa è dotata del rivestimento Keratin&Glow, per ottenere una chioma lucente.

Piastra Pro Stylist

Capace di raggiungere la temperatura in soli 30 secondi, può essere regolata impostando quest’ultima da 140 a 210 gradi centigradi, per sposare le esigenze di ogni chioma. Con un design dalle forme tondeggianti e un cavo rotante a 360°, permette sia di lisciare che di arricciare i capelli.