In cerca di idee per San Valentino? Con Electrolux stupirai il tuo partner

Mancano ancora pochi giorni e potrai trascorrere la festa degli innamorati insieme al tuo partner: San Valentino è un’occasione in più per dimostrare tutto l’amore che provi alla tua dolce metà! Organizzare una giornata all’insegna del romanticismo va di pari passo con un bel regalo, ma non sempre è facile stupire la persona al tua fianco. Allora qual è la soluzione? Puoi fare o fargli compilare una lista dei desideri per dare e avere qualche spunto.

La festa degli innamorati è il momento giusto anche per farsi, perché no, un autoregalo e togliersi qualche sfizio. Con Electrolux puoi esaudire tutti i tuoi desideri e quelli della tua dolce metà sorprendendola con uno degli elettrodomestici del brand. Se hai bisogno di ispirarti, ecco alcune idee regalo che faranno breccia nel suo cuore.

Ultimate Animal 800

Pulizia efficiente, facile utilizzo e minima rumorosità. Il motore dell'apparecchio ha un'incredibile forza aspirante e, nella modalità automatica, è in grado di adattare la giusta potenza da solo in base alla superficie da trattare, dal parquet ai tappeti. Ideale per ambienti domestici abitati da animali, il modello Animal 800 è dotato della bocchetta Pet Pro+ perfetta per catturare tutti i loro peli. Inoltre, per mantenere gli ambienti completamente igienizzati, il sistema di filtraggio a 5 fasi rimuove fino al 99,99% di micropolveri dalle dimensioni pari a 0,3-10 μm. Estremamente silenzioso, Ultimate Animal 800 raggiunge una rumorosità di soli 79 db(A): permette di pulire gli ambienti in ogni momento che si desidera, senza disturbare nessuno e con una sola ricarica la batteria sostituibile assicura una profonda aspirazione per 60 minuti senza alcuna interruzione.

Utilizzare l’aspirapolvere Ultimate 800 è semplice, intuitivo e per nulla faticoso: grazie al comodo sistema roll-in roll-out basta infatti far scivolare l’apparecchio fuori dalla stazione di ricarica senza doverlo sollevare. Oltre a disporre di un tubo telescopico, per raggiungere ogni angolo e altezza, l’ultimo modello Electrolux è dotato di una spazzola motorizzata autopulente che permette la pulizia completa in maniera igienica ed efficace del rullo spazzola. Semplicemente toccando l’apposito pulsante, è possibile infine staccare l’unità portatile dell’aspirapolvere dalla stazione di ricarica per una pulizia pratica e veloce di mensole, tavoli o degli interni dell’auto. Progettato come un sistema modulare che consente sia una facile sostituzione, sia una veloce riparazione delle parti.

Stiratore verticale Refine 700

Stiratore verticale che assicura vestiti freschi ed impeccabili in pochi minuti. Refine 700 combina massima praticità, elevate prestazioni ed estrema semplicità di utilizzo, permette di distendere rapidamente le pieghe di ogni tessuto e di avere senza fatica capi sempre puliti e igienizzati, perché rimuove il 99,99% dei batteri. Lo stiratore è subito pronto all'uso in pochi secondi grazie ad una facile configurazione e a una tecnologia intuitiva: basta accenderlo, riempire d’acqua il serbatoio removibile e scegliere tra le due impostazioni di vapore. Non è necessario avere un'asse, perché i capi possono essere stirati con ottimi risultati anche appesi a una gruccia.

Gli accessori in dotazione dello stiratore sono studiati per trattare tutti i tipi di capi: dalla spazzola, che agevola la pulizia anche dei tessuti più spessi, al guanto che protegge la mano dal vapore caldo e diventa utile borsa contenitore. Inoltre il cavo lungo tre metri consente di arrivare facilmente a trattare superfici alte come le tende senza doverle staccare. Refine 700 è stato concepito per prolungare il tempo di vita dei capi, riducendone l’impatto sull’ambiente: ogni anno, infatti, a causa di metodi di lavaggio troppo aggressivi e ripetuti, milioni di tonnellate di abiti vengono buttati via.

Friggitrice ad aria Create 5 E5AF1-4GB

La friggitrice ad aria Create 5 è un ottimo aiutante in cucina per realizzare, in poco tempo, tanti piatti golosi, saporiti ma anche sani e leggeri, potendo friggere, grigliare e arrostire con ridotto impiego di olio. L’ultimo modello di friggitrice ad aria Electrolux si contraddistingue per la sua estrema versatilità. Racchiudendo le funzionalità di molti elettrodomestici, infatti, consente di realizzare diverse ricette che spaziano dal salato al dolce: patatine fritte, verdure grigliate, carne, pesce, cupcake al cioccolato e molto altro. Un flusso d’aria calda circola al suo interno e cuoce uniformemente le pietanze da tutte le angolazioni, lasciandole croccanti all’esterno e morbide all’interno, per piatti saporiti e naturali senza aggiunta di grassi, o quasi. Inoltre, la friggitrice Create 5 può mettere a punto ricette che richiedono tempistiche di cottura particolarmente lunghe: il timer, infatti, può essere impostato anche per 60 minuti; una volta che il piatto è pronto, la friggitrice si spegne automaticamente.

Compatto ma, allo stesso tempo, estremamente capiente, questo modello si integra perfettamente in ogni cucina senza ingombrare spazio. Il suo cestello, composto da una ciotola esterna e un contenitore interno, ha una capacità di 2,5 l, ed è in grado di contenere fino a 800 grammi di patatine fritte, consentendo di cucinare pietanze per diversi ospiti. Il suo design total black è stato studiato per garantire la massima praticità e maneggevolezza: una volta terminata la cottura, è possibile rimuovere facilmente il cestello e impiattare il cibo, mentre la ciotola inferiore trattiene il grasso in eccesso o i succhi indesiderati.