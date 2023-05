Pure Pop di Rowenta, lo stiratore verticale di design per capi impeccabili

In viaggio o a casa avere camicie o maglie perfettamente stirare è il sogno di tutti, tra le soluzioni più efficaci c’è il ferro da stiro verticale. L’apparecchio permette di eliminare pieghe e nello stesso tempo igienizzare i tessuti in pochissimi minuti grazie all’emissione del vapore.

Inizialmente utilizzato solo in ambito industriale, adesso è diventato uno degli elettrodomestici immancabili in casa. Rowenta, il brand leader nel settore della cura della casa e della persona, presenta Pure POP, il nuovo stiratore verticale pronto a conquistare anche i meno amanti dello stiro!

Design e cura dei capi

Rowenta, storico leader nel settore dello stiro, ha sfruttato l’expertise sviluppata in oltre un secolo per dare vita a uno strumento innovativo e di qualità.

Il punto di forza di Pure POP è senza dubbio il suo design moderno e accattivante, capace di far breccia anche nei cuori dei meno appassionati allo stiro.

Caratterizzato da quattro brillanti varianti di colore: verde, blu, corallo e giallo, Pure POP è leggero, compatto e maneggevole, perfetto per stirare con efficacia e igienizzare i capi in un unico, semplice movimento, o da mettere in valigia, per essere impeccabili anche in vacanza.

Lo stile assolutamente unico lo rende elegante ma vivace, perfetto per chi non rinuncia mai a un tocco di originalità.

Rowenta Pure POP si prende cura dei capi a 360 gradi, eliminando con delicatezza le pieghe dai tessuti più pregiati e allo stesso tempo, grazie alla sua testina reversibile in velluto, rimuovendo i pelucchi dai tessuti che lo necessitano.

Ideale per stirare e igienizzare i capi

Pure POP è lo stiratore verticale con erogazione di vapore fino a 20 g/min: con un unico movimento è possibile ridare splendore ai capi stropicciati, stirandoli e igienizzandoli con il vapore, che ne riduce al contempo gli odori. Pure POP è l’alleato perfetto per i ritocchi dell’ultimo minuto anche grazie alla rapidità del suo tempo di riscaldamento, pari ad appena 15 secondi.

Pure POP è pensato per stirare qualsiasi tipo di tessuto, dai più delicati, grazie alla testina in velluto capace di accarezzare i capi senza danneggiarli, a quelli più infeltriti, che possono essere portati allo splendore originale grazie alla spazzola anti-pelucchi presente sul lato opposto della testina. Il minimo sforzo per la massima resa.

Infine, grazie a una compattezza senza precedenti e alla pratica custodia, Rowenta Pure POP è pronto per diventare l’alleato di tutti i viaggiatori, abituali o meno, che vogliono essere sempre al top anche in vacanza.