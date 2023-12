Dove vive Michelle Hunziker: scopriamo l’appartamento milanese vicino Citylife

Il suo sorriso contagioso l’ha resa una dei volti più celebri dello spettacolo, stiamo parlando di Michelle Hunziker. Da anni regina della televisione è una presentatrice che ha inanellato un successo dietro l’altro in campo lavorativo e anche privato. Recentemente diventata nonna di Cesare, il figlio della primogenita Aurora, nata dall’amore con Eros Ramazzotti, si gode questo momento magico. La conduttrice svizzero-italiana da anni vive in Italia e dopo aver trascorso diverso tempo a Bergamo con Tommaso Trussardi, dopo la fine del suo matrimonio si è trasferita a Milano. Il nuovo appartamento si trova nel quartiere Citylife, uno dei più esclusivi della città, amato da star e vip.

Molto attiva sui social, non manca di condividere la sua quotidianità con i fan che in alcune foto e video hanno potuto dare uno sguardo al nuovo appartamento in cui dominano colori chiari e un design elegante.

L’appartamento con vista sulla città

Citylife è diventato una delle zone più richieste di Milano dai personaggi famosi e si trova nella parte nord occidentale della città. Molte delle case dei vip godono di una vista mozzafiato. L’appartamento di Michelle Hunziker non è da meno. La casa ha un terrazzo verandato, in cui i toni tenui sono dominanti insieme a quelli che richiamano la natura. Il parquet si sposa con pareti coperte da carta da parati che riproducono piante e alberi sulle tonalità verdi. Nuance che si ritrovano anche nei cuscini presenti sul grande divano bianco.

Arredi semplici ed eleganti

All’interno i colori presenti sul terrazzo si ripetono, ogni stanza è attraversata da un parquet chiaro e da pareti bianche e grigio chiaro. La vera luce però è quella naturale che entra dalle ampie finestre. Quadri grandi e colorati, insieme alle fotografie della famiglia sono presenti in diversi ambienti come il soggiorno dove troneggia un divano ad angolo bianco, con alle spalle un lungo tavolo sempre sui toni chiari.

Anche nel corridoio non mancano elementi di design e piante che vanno a completare uno scaffale a muro con ripiani in vetro che affaccia sulla cucina. Quest’ultima crea una sorta di continuità con il resto della casa perché è separata dal corridoio da una parete sempre in vetro.

In questo ambiente oltre ai classici elettrodomestici di ultima generazione il dettaglio che attira l’attenzione sono i ripiani in marmo con venature sul color ottone. Proprio la stessa sfumatura che si trova in bagno in cui sono presenti altri particolari in ottone.

Il bianco, poi, è nuovamente protagonista assoluto della camera da letto, dalla testiera alla biancheria da letto fino alle lampade da comodino, a differenza della camera delle figlie, in cui i toni si fanno più caldi. Parquet e arredi in legno sono riscaldati infine da peluche ed elementi più scuri come l’ampio tappeto verde e rosa, con quest’ultima tonalità che ritorna nella sedia della scrivania.