Alla scoperta dell’ultima casa di Marylin Monroe che rischia di essere demolita

Vorrei essere felice, ma chi al mondo è davvero felice? Lo ripeteva spesso Marylin Monroe e probabilmente oggi non sarebbe contenta di sapere che la sua storica dimora sta andando incontro a un destino particolare. Si sta parlando della residenza di Los Angeles abitata dalla celebre attrice americana, la casa in cui fu trovata senza vita nel 1962 e che verrà interessata da una profonda trasformazione.

L’attuale proprietario dell’abitazione ha già presentato istanza di permesso per la demolizione, come accertato dai media statunitensi, dunque presto potrebbe avere un aspetto completamente diverso rispetto a quello apprezzato dalla diva di Hollywood. Questa tenuta californiana ha delle caratteristiche davvero uniche che vale la pena approfondire nel dettaglio.

Una tenuta dai dettagli architettonici originali

L’ultima residenza in cui ha vissuto Marylin Monroe sorge nel quartiere Brentwood di Los Angeles, più precisamente lungo la Fifth Helena Drive. È stata costruita in stile Hacienda e l’intero complesso occupa circa 270 metri quadrati alla fine di un tranquillo vicolo. Di recente è stata acquistata da un misterioso individuo di cui non si conosce l’identità, ma sembra che abbia sborsato oltre 8 milioni di dollari per assicurarsi una casa così unica nel suo genere.

È una dimora realizzata nel lontano 1929 ed è caratterizzata da quattro camere da letto, tre bagni, senza dimenticare gli elementi architettonici pittoreschi. Ad esempio, i soffitti presentano delle travi a vista, mentre i pavimenti sono impreziositi da piastrelle in terracotta. Le finestre a battente, poi, sono tipiche di molte abitazioni delle star di un tempo di Hollywood. Uno dei dettagli più commoventi che si può ammirare ancora oggi è lo stemma della porta della camera da letto dell’attrice, in cui si legge una frase in latino: “Cursum Perficio” (Il mio viaggio finisce qui). Sono già intervenute diverse ristrutturazioni, ma la demolizione potrebbe rappresentare un cambiamento radicale nello stile.

Le ristrutturazioni della casa di Marylin

Marylin Monroe acquistò questa casa nel febbraio del 1962, sei mesi prima di morire, spendendo una cifra superiore ai 77mila dollari (l’equivalente di 800mila dollari attuali). Proprio la scomparsa della star interprete di film memorabili come “A qualcuno piace caldo” e “Gli uomini preferiscono le bionde” è stata il pretesto per una serie incredibile di trattative. L’interesse nei confronti della tenuta, infatti, è stato sempre molto elevato, con offerte di acquisto a ripetizione fino al 1963.

Un anno dopo la morte di Norma Jeane (il vero nome di Marylin), l’abitazione fu comprata dalla famiglia Nunez che poi decise di vendere all’asta moltissimi arredi nel 1997. Nel 2017 c’è stato un altro passaggio di proprietà per 7,25 milioni di dollari, prima di quello più recente con il neo-inquilino intenzionato a demolire la dimora.

Attualmente gli interni sono un po’ diversi rispetto a quelli voluti dalla Monroe nei pochi mesi in cui rimase in questa casa. La guest house è stata unita alla struttura principale, inoltre la già citata porta della camera da letto è stata spostata di qualche metro. Il bagno e la cucina, poi, sono stati oggetto di profonde ristrutturazioni. Si tratta senza dubbio di un edificio simbolico e storico come pochi altri di Los Angeles: il permesso per demolirlo non è stato ancora accordato, ma di sicuro l’eventuale via libera sarebbe un duro colpo per tutti gli ammiratori della diva di Los Angeles.