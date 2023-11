Dove vive Antonella Clerici: scopriamo il suo rifugio immerso nella natura

Da anni ci accompagna all’ora di pranzo con la sua simpatia che mette in un attimo di buonumore. Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate della televisione italiana proprio perché ormai è diventata come una di famiglia. Quando la conduttrice lombarda non è impegnata con il suo programma “È sempre mezzogiorno”, ama trascorrere il tempo libero nella sua casa in campagna in cui regna il verde e la natura con la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone.

La scelta di vivere in campagna

Nata a Legnano, Antonella Clerici ha vissuto diversi anni prima a Milano e poi a Roma, fino a quando ha deciso di allontanarsi dalla città per scegliere di rimanere in campagna.

La conduttrice non ha fatto mai mistero della sua passione nei confronti dei piccoli comuni e della vita in provincia, per questo si è trasferita con tutta la famiglia in Piemonte, più precisamente nel bosco di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.

La casa è un vero e proprio rifugio immerso nel verde in cui si può vivere a contatto con la natura e dove il volto noto della tv può dedicarsi alle proprie passioni come il trekking in compagnia dei cani Argo e Simba, senza dimenticare le passeggiate a cavallo.

L’amore per la natura si riflette nell’abitazione che ha un ampio giardino dove Antonella Clerici far scorrazzare gli amati cani, il tutto circondato da alberi e fiori. L’ampio patio con divanetti in rafia, altalene e poltrone gode di una vista mozzafiato perché dà direttamente sul bosco.

Gli interni sono dominati dai materiali naturali

La natura nella dimora di Antonella Clerici non si limita solo all’esterno, ma entra direttamente in casa con una scelta di design che punta tutto su rivestimenti e arredi in legno e tinte chiare come il beige che colorano le pareti. Il verde menta domina le ampie vetrate che affacciano sul giardino e creano come una sorta di continuità tra interno ed esterno, inondando le stanze di luce naturale.

Le grandi camere sono percorse dal parquet e dal pavimento in cemento resina che conferiscono un aspetto rustico all’insieme, ma reso elegante da dettagli come i divani in pelle dallo stile vintage. Come abbiamo visto il legno è l’elemento dominante nell’abitazione di Antonella Clerici che lo usa anche come rivestimento non solo nel soggiorno, ma anche in camera da letto.

Ogni casa di campagna non può fare a meno del camino e anche in quello della conduttrice legnanese c’è una stanza in cui quello che può essere definito un elemento d’arredo regna sovrano. Qui il vero protagonista è proprio il camino, dunque gli altri arredi sono molto semplici, le pareti bianche fanno da sfondo a una poltrona e a un poggiapiedi sempre in stile vintage.

Una palestra in casa

Oltre al trekking Antonella Clerici si tiene in forma nella sua palestra casalinga caratterizzata da una vista spettacolare. La stanza oltre a tutti gli attrezzi tipici per l’esercizio fisico, ha ampie vetrate che affacciano come sempre sul giardino. Inoltre la camera è rivestita con parquet e legno alle pareti, un modo davvero piacevole per allenarsi.

La passione per il Natale

Il volto di “È sempre mezzogiorno” ama particolarmente il Natale e ogni anno non rinuncia alle decorazioni come un orso polare nel salotto, ma soprattutto il classico albero. Grande e con tantissime luci, lo stile scelto dalla presentatrice è tradizionale perché ha decorazioni bianche, rosse e dorate, che di sicuro illumineranno ogni ambiente durante il periodo più magico dell’anno.