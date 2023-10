Dove vive Barbara D’Urso? La casa alle porte di Milano in cui ama rifugiarsi

Barbara D’Urso, una delle conduttrici più amate della televisione italiana, dopo l'addio a Mediaset ha deciso di lasciare momentaneamente il Bel Paese, per vivere una nuova avventura a Londra. Da quanto dichiarato dalla stessa D’Urso, dopo poco più di un mese ha salutato anche la capitale inglese per una nuova destinazione top secret, come confermato dalle sue stories di Instagram.

Nonostante la sua prossima meta rimanga ancora un mistero, la cosa certa è che Barbara D’Urso “col cuore” rimarrà sempre in Italia, in particolare è legata a Milano, la città che l’ha adottata da anni. È proprio qui che la showgirl vive da tempo in una casa che rispecchia in pieno la sua personalità e vitalità.

La casa a pochi passi da Milano

La conduttrice per anni regina del pomeriggio di Mediaset ha una larga schiera di fan non solo in tv, ma anche sui social dove spesso pubblica post in cui condivide la sua quotidianità. Proprio attraverso questi canali, molti attenti osservatori hanno potuto sbirciare alcuni particolari della sua dimora.

Diversamente da quello che si può pensare, Barbara D’Urso non abita al centro di Milano, ma ha scelto di vivere alle porte della città, per la precisione a Cologno Monzese, vicino agli studi Mediaset.

Smessi tacchi alti e lustrini, ama trascorrere il suo tempo libero all’interno di un appartamento dalle tinte chiare, che ricorda molto lo stile scandinavo, immerso nel verde e nella tranquillità. Il luogo ideale per trovare la serenità.

Un appartamento luminoso

Guardando con attenzione le foto dei suoi post, quello che salta subito agli occhi è un appartamento luminoso in cui domina il bianco non solo sulle pareti, ma anche negli altri elementi d’arredo. Il pavimento, invece è rivestito dal parquet, anch’esso chiaro in stile con il design della casa.

Il total white è un motivo che si ritrova nel salone principale, tra divani e lampadari di cristallo, ma non è l’unico: una nota di colore è data infatti da un’opera d’arte pop sulla parete che ravviva e rende unico l’ambiente.

Una delle stanze preferita da Carmelita, come ama farsi chiamare dai suoi fan è la cucina, che può essere considerata il regno della showgirl che non vede l’ora di rilassarsi dietro i fornelli. La stanza infatti è ampia e presenta un’isola attrezzata al centro della camera, in cui il bianco è il protagonista incontrastato del piano di lavoro e dei pensili della stanza con dettagli in acciaio della cappa sospesa e del forno.

L’abitazione dal design minimal ma di lusso, è piena di luce grazie a finestre ampie e specchi, come si può notare nel bagno spazioso con una grande vasca al centro e rivestimenti in marmo anch’esso bianco. Sempre vivace ed energica, Barbara D’Urso adora tenersi in forma e lo fa comodamente a casa, dove può sfruttare una palestra funzionale.

Nonostante questa dimora milanese sia interamente immersa nelle nuance soft, con dettagli che gli danno colore come quadri e stampe, a vivacizzare il tutto ci pensano i suoi “orsi amici” ovvero una collezione di peluche di forme e dimensioni differenti che ama collezionare e che espone con orgoglio. Ancora non ci sono certezze su dove la conduttrice andrà nei prossimi mesi, ma di sicuro c’è una casa elegante e di design che l’aspetta.