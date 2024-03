Dove vive Diletta Leotta: la casa di Milano con vista mozzafiato

Siciliana d’origine ma milanese d’adozione: Diletta Leotta è uno dei volti più amati delle trasmissioni calcistiche e da alcuni anni ha deciso di trasferirsi nel capoluogo lombardo. Tra podcast, trasmissioni in radio e il suo impegno su Dazn, la neo mamma trascorre il proprio tempo libero in un appartamento milanese con vista mozzafiato sullo skyline della città, mentre sta organizzando il suo matrimonio con il calciatore Loris Karius.

L’appartamento in una zona esclusiva di Milano

La casa acquistata qualche anno fa dalla conduttrice, dopo aver lasciato un pied-à-terre sempre nel capoluogo meneghino, si trova nella zona Porta Nuova: si tratta del complesso chiamato Giardini d’Inverno, in cui ci sono solo 95 appartamenti con serre, una piscina sul tetto e una vista spettacolare su Milano favorita anche dalle ampie vetrate che hanno il vantaggio di rendere l’appartamento luminosissimo.

Una casa di design piena di calore

Diletta Leotta una volta dismessi i panni di conduttrice, si rifugia nel suo appartamento dotato di tutti i comfort, perfino di una palestra e di angoli in cui può praticare le sue attività sportive preferite come yoga e fitness.

L’abitazione calda e accogliente è resa unica da dettagli di design come si può notare spulciando tra i post social della presentatrice. Il grande open space è curato nei minimi particolari. I fan e gli appassionati di design, non possono non aver notato il parquet chiaro che corre per tutta la stanza e la grande parete attrezzata con rivestimento in marmo, oltre a un grande camino finto con rivestimenti beige. Un arredamento che crea un’atmosfera raccolta e intima, favorita anche dal grande divano ad angolo bianco panna.

La zona living è completata da una bellissima cucina sui toni del bianco e dalle linee essenziali che donano un tocco di modernità all’ambiante grazie, tra le altre cose, agli sgabelli con seduta in velluto tortora e struttura in oro, senza dimenticare le tende chiare. Il dettaglio che fa la differenza sono i lampadari pendenti sull’isola.

I colori chiari si ripetono inoltre in camera da letto, qui le pareti bianche hanno un tocco di nuance grazie ai quadri e alla testiera del letto grigia.

Il terrazzo ricco di piante

Persino in terrazzo lo stile e il design non vengono messi da parte. Qui oltre ad ammirare lo skyline di Porta Nuova, la conduttrice siciliana può concedersi un momento di relax in un ambiente in cui il legno e il vimini la fanno da padrone. Il balcone, infatti, ha un rivestimento formato da assi di legno, mentre per quanto riguarda gli arredi, il celebre volto del calcio italiano ha scelto poltroncine in vimini e un tavolo con ripiano in vetro. Per far sì che l’ambiente sia ancora più accogliente, l’esterno è completato da grandi piante.

La cameretta della piccola Aria

Diventata mamma da circa sette mesi, Diletta Leotta ha arredato con cura la cameretta della piccola Aria. In questa stanza le tonalità dominanti sono nuovamente il beige e il bianco che vengono riscaldati da tocchi di rosa: questi ultimi si ritrovano negli adesivi a parete che ricordano una mongolfiera fatta di palloncini con un orsetto all’interno, accompagnati da adesivi a forma di stella e nuvola. Lo stesso tema è ripreso poi nei piccoli lampadari che richiamano la forma della mongolfiera.

In un ambiente come questo non può mancare il necessario per la neonata come il fasciatoio e il lettino che ha la forma di una casetta con tetto dove sono appese delle lucine a forma di stelle, oltre alle giostrine acchiappasogni. Qualcosa di semplice, insomma, ma che trasmette un senso di calore grazie alle tonalità calde e sui toni del pastello.