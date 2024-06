Europei 2024. Gigio Donnarumma, vediamo la sua splendida casa parigina

Gli Europei 2024 di calcio sono alle porte e abbiamo ancora negli occhi le sue parate decisive nella finale di tre anni fa che hanno fatto trionfare l’Italia: stiamo parlando di Gianluigi Donnarumma, il simbolo di quella vittoria che non può non venire in mente alla vigilia dell’attesa rassegna continentale di calcio.

Dopo aver esordito in serie A a soli 16 anni tra i pali del Milan, dal 2021 è l’estremo difensore del blasonato Paris Saint Germain, un’esperienza calcistica che l’ha portato a trasferirsi nella capitale francese. Proprio a Parigi, Donnarumma vive in una bellissima casa insieme alla compagna Alessia Elefante che sta per farlo diventare padre per la prima volta. Andiamo alla scoperta della splendida abitazione parigina del numero uno della Nazionale.

Una casa nel cuore di Parigi

Gianluigi Donnarumma e la sua compagna hanno deciso di vivere in una delle zone più esclusive della capitale transalpina, per la precisone nell’VIII arrondissement di Parigi. Il quartiere può essere definito uno dei più centrali della città perché incrocia gli Champs Elysées ed è poco distante dal palazzo dell’Eliseo in cui vive il Presidente della Repubblica. Nonostante possa essere considerato uno degli arrondissement più sicuri, il portiere della Nazionale e la sua compagna sono stati vittime di una violenta rapina che li ha sorpresi in piena notte. Un furto da cui fortunatamente entrambi sono usciti illesi.

L’attico extra lusso

Nonostante la disavventura, la coppia è molto legata all’appartamento che si trova all’ultimo piano. Il merito è di una vista mozzafiato sulla Ville Lumière che i due possono ammirare grazie agli ampi balconi. A rendere l’esterno più accogliente ci pensano le piante in vaso e lampade.

Lo stile della casa è un perfetto mix tra lusso e modernità con arredi di design che regalano carattere a ogni ambiente. Sbirciando tra le foto Instagram pubblicate sui profili personali di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante, si può notare come i colori principali dell’abitazione siano chiari, ideali per dargli uno stile pulito e contemporaneo. Le pareti beige si sposano perfettamente con i pavimenti in parquet chiaro, un connubio ideale per rendere l’ambiente più caldo.

Come succede in molte case, anche in quella di Donnarumma, il salone è l’ambiente principale e qui il portiere e la sua compagna si sono concentrati maggiormente per far sì che fosse il più confortevole possibile. Favorita dalle ampie finestre, la stanza risulta molto luminosa, ma a dare ancora più luce all’ambiente sono gli arredi chiari come il grande divano bianco panna e il tappeto sul grigio caratterizzato da una trama che ricorda il marmo. Un rivestimento che è presente nel salone grazie al grande camino al centro della stanza e a un tavolino tondo con profili gold dallo stile moderno.

Nella camera da letto i colori chiari sono nuovamente il punto focale. Anche qui è presente il parquet chiaro, ma a renderlo meno intenso ci pensano gli arredi come la testiera del letto trapuntata in grigio chiaro dal finish shimmer e pezzi di design che vedono nella poltrona marrone con “piedi” a gabbia e un grande baule vintage gli assoluti protagonisti.

Nell’appartamento parigino, infine, una stanza è interamente riservata a Donnarumma e alla sua passione per i videogiochi. Qui, infatti è stato scelto uno stile minimal con parquet e rivestimenti alle pareti sul grigio, perché a dominare è la postazione da gamer.