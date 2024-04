Dove vive Elenoire Casalegno: la sua casa dallo stile moderno nel cuore di Milano

La nuova edizione de L’Isola dei famosi è ricca di novità: oltre al cambio al timone della trasmissione, c’è stato un rinnovamento anche per quel che riguarda gli inviati in Honduras. Se in studio abbiamo visto il passaggio di testimone tra Ilary Blasi a Vladimir Luxurya, per quanto riguarda il collegamento con l’isola dei naufraghi Alvin è stato sostituito da Elenoire Casalegno.

La conduttrice ligure ha iniziato la sua carriera come modella, ma grazie alla sua grinta e simpatia è riuscita a conquistare il pubblico televisivo. Quando non è impegnata nel lavoro, Elenoire Casalegno vive a Milano, città che l’ha accolta e l’ha adottata quando ha deciso di lasciare la sua Savona. Proprio nel capoluogo meneghina la presentatrice ha un bellissimo appartamento in zona Porta Nuova in cui la sua personalità spicca in ogni angolo.

Una casa dove regnano modernità e design

Il carisma e la grinta di Elenoire Casalegno l’hanno contraddistinta nel mondo del lavoro e non poteva essere diversamente anche in un luogo privato come il suo appartamento. La modella pubblica spesso sui social scorci della sua casa da cui si può intravedere uno stile moderno e di carattere che va di pari passo con dettagli tradizionali come il pavimento. Il parquet, infatti, corre per tutta l’abitazione con il risultato di rendere l’ambiente accogliente.

Che Elenoire sia un’amante del design e di arredamento è intuibile dall’ampio salone diviso in due zone, una dedicata alla sala da pranzo, l’altra al relax. Proprio qui come abbiamo detto il pavimento è rivestito con il parquet, ma l’attenzione cade su un complemento d’arredo come il bellissimo tappeto nero posizionato sotto a un tavolino basso. A delimitare le due aree ci pensa un comodo divano bianco. Per il resto la stanza è caratterizzata da un grande televisore e da pareti bianche su cui campeggiano quadri, alcuni dei quali sono stati dipinti dalla stessa conduttrice.

Il bianco è il colore dominante anche per quel che concerne gli arredi come le librerie piene di libri e giochi di società e il grande tavolo. A dare però una nota di colore in più ci pensano le sedie trasparenti nere e un mobile verde acqua su cui fa bella mostra di sé una candela scultura. L’elemento d’arredo, in realtà rappresenta la figura del Pensatore. Un’opera che è in buona compagnia con gli altri elementi di design come le insegne luminose e al neon, le lampade e i pouf a forma di ciambella.

Anche in camera da letto ci sono elementi che rendono la stanza davvero unica come la parete con carta da parati che ricrea un paesaggio cinese. Per quanto riguarda il resto dell’arredamento anche in questo caso domina il bianco. Nuance che si ritrova inoltre in bagno dove ci sono rivestimenti in marmo ed elementi d’arredo neri

La cucina ha uno stile industrial

La camera preferita dalla conduttrice, però, rimane la cucina dove ama sperimentare dietro ai fornelli. Qui Elenoire Casalegno ha preferito orientarsi verso uno stile industriale in cui a farla da padrone ci sono elettrodomestici in acciaio ed elementi d’arredo trasparente come il lampadario. Una scelta che rende l’ambiente ancora più luminoso grazie anche alle grandi vetrate.

Il terrazzo per ammirare il paesaggio

A completare la casa, infine, c’è un terrazzino su cui la presentatrice si rilassa in compagnia della famiglia abbellito da un pergolato e un tavolino con sedie. Anche qui, pur essendo presente uno stile semplice ogni dettaglio è curato nel particolare.